خطوات التقديم على معاش التضامن الاجتماعي عام 2021

قد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ،بالإعلان طريقة التقديم على معاش التضامن الاجتماعي، بالإضافة أنها قد أوضحت آلية احتساب المعاش ،وأيضا طريقة احتساب الدخل ،التي يمكن من خلاله تحديد المعاش، ونوضح من خلال هذا المقال خطوات التقديم وآلية احتساب معاش التضامن الاجتماعي.

خطوات التقديم على معاش التضامن الاجتماعي ٢٠٢١

هذا وقد نقوم بتوضيح الخطوات التى يجب إتباعها للتقديم على معاش التضامن الاجتماعى ،والحصول علية فى سهولة ويسر وهذه الخطوات هي:

يجب أن يقوم المواطن السعودى بتقديم طلب الحصول على معاش التضامن الإجتماعى ، وهذا الطلب يقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية ، ويمكن تقديم الطلب على طريق الهاتف المحمول ،أو المكاتب الخاصة بها ،أو عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بها على الإنترنت

يجب توضيح بيانات مقدم طلب الحصول على المعاش، مثل الإسم الرباعي ،تاريخ الميلاد ،رقم الهوية، رقم الحساب البنكى ، العنوان ،أسم التابع البالغ

يجب إرفاق عدد من المستندات الثبوتية ،مع الطلب ،وذلك فى حالة أن يكون مقدم طلب الحصول على المعاش غير سعودى ،وإذا كان المستفيد معاق ،يجب إرفاق ما يثبت أنه من ذوى الإعاقة الخاصة

وفى حالة وجود خلافات على العائل ،يتم طلب من الأسرة بتحديد العائل،ويطل من الباحث الإجتماعي ،رفع توصياتها،بهذا الخصوص إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ،وذلك بعد زيارة المسكن وتقصى الحالة، وتحديد مدى الحصول على المعاش.

آلية احتساب معاش التضامن الإجتماعي

ذلك فإن الشخص المستقل ،والاسرة جميعا يستحقون معاش التضامن الإجتماعي ،وذلك فى حالة إذا كان الدخل المحتسب أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش، على أن يكون الدخل المحتسب مساويا تماما للدخل الشهرى ،وذلك بعد خصم قيمة ٥٠% من الدخل المكتسب ،وذلك يتم من خلال معادلة يقوم الباحث بوضعها وهى الدخل المحتسب يساوي الدخل الشهرى ناقص منه ٥٠%من الدخل المكتسب، وأيضا يتم تحديد الدخل الشهري للمستحقين للمعاش شهريا ،وذلك بناء على الدخل الذى حصل علية ،الأسرة بالكامل ،أو المستقل ، خلال فترة السنة التي تسبق تقديم طلب الحصول على معاش التضامن الإجتماعي ، وكل هذا يكون فى مصلحة جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من المعاش التضامن الإجتماعى حتى يتم احتساب المعاش بطريقة تلبي لهم متطلبات المعيشة