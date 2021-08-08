- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نفاذ لتمويل الأعمال الحرة حتى 150 ألف ريال في المقال التالي
من أبرز ما يبحث عنه الكثيرين هم تمويل نفاذ لتمويل الأعمال الحرة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية لدعم العاملين بالعمل الحر من المواطنين والمواطنات، ويرتبط المنتج مع الهدف الاستراتيجي لبنك التنمية الاجتماعية لتعزيز الاكتفاء المالي من خلال تسهيل الوصول للمنتجات التمويلية لممارسة العمل الحر والأسر المنتجة. كما أنه يتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
تمويل نفاذ لتمويل الأعمال الحرة
يقدم تمويل نفاذ للمواطنين القادرين على العمل ولكنهم لم يجدوا فرصة وظيفية أو يرغبون في زيادة الدخل الشهري، مما يتيح لهم الاستفادة من التمويل الميسر ومن أهداف التمويل تحقيق الآتي:
- لخفض نسبة البطالة.
- الحد من الائتمان غير الرسمي.
- الدخل الأساسي للمواطنين من ذوات الدخل.
- رفع جودة المواطن السعودي.
- فرصة لتحسين وضع الشمول المالي للأفراد.
- تعزيز نشر ثقافة العمل الحر ونشرها بالمملكة.
الفئات المستهدفة في تمويل نفاذ
- الموظفين براتب 14 ألف فيما أقل.
- غير المخدومين بالقنوات التقليدية.
- العاطلين عن العمل.
مسارات تمويل العمل الحر
مسار المهن للخدمات التخصصية هو التمويل النقدي لمن لديهم مهارة أو معرفة تخصصية لممارسة العمل الحر كالترجمة والتصميم والبرمجة والمحاسبة والقانون وتقنية المعلومات وتطوير المحتوى وغيرها.
شروط الحصول على قرض الأعمال الحرة
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يكون الطالب مدين بتمويل أخر لبنك التنمية الاجتماعية.
- ألا يقل العمر عن 18 ولا يزيد عن 60 عام.
- ألا يتجاوز الدخل عن 14 ألف.
- اجتياز الفحص الائتماني.
- أن يُقدم طالب التمويل ضمان مقابل الحصول على التمويل.
- الحصول على وثيقة العمل الحر.
- ألا تتجاوز مدة السداد عن 40 شهر.
- ألا يتجاوز مبلغ التمويل 60 ألف ريال.
- الرسوم الإدارية 4000 ريال ويتم الخصم من قيمة التمويل قبل التحويل للمستفيد
- لابد من حسم من جهة العمل الحكومية أو الكفيل الغارم.
خطوات الحصول على تمويل نفاذ لدعم الأعمال الحرة
- الدخول مباشرة إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية.
- تسجيل الدخول عبر نظام النفاذ الوطني الموحد.
- فحص استقبال الطلب والتحقق من أهلية المستفيد.
- إكمال النموذج وتحديد الموعد وطباعة المستندات المطلوبة.
- إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد.
- خطوة المعالجة والصرف يقوم البنك بصرف قيمة التمويل إلى المستفيد والمورد أو الوكيل.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل نفاذ لتمويل الأعمال الحرة حتى 150 ألف ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.