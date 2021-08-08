نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن مركبة برقم اللوحة عبر أبشر أو الجوال 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة الإستعلام عن مركبة برقم اللوحة على محرك البحث “جوجل”، ويستفيد من هذه الخدمة كل مواطن أو مقيم بالمملكة يريد كافة المعلومات عن المركبة التي يرغب بشرائها، ويقدم الموقع الرسمي لمنصة أبشر خدمات إلكترونية كثيرة وعلى رأسها خدمة الإستعلام عن المركبة والذي تعطى تفاصيل كاملة عن المركبة، ونحن في موقعنا نهتم بتوضيح كافة الخدمات الإلكترونية الهامة لكل المواطنين السعوديين، ولذلك نكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح كيفية الإستعلام عن سيارة أو شاحنة برقم اللوحة كما وضحنا لكم في مقال سابق طريقة الإستعلام عن مخالفات وزارة النقل برقم الهوية، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن مركبة برقم اللوحة

نوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة للإستعلام عن مركبة فقط كالتالي:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

التابعة لوزارة الداخلية السعودية. ثانياً توجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية واختر منها “الإستعلامات الإلكترونية”.

ثالثاً اضغط الآن، على “خدمات المرور” ثم انقر على خدمة “الإستعلام عن مركبة برقم اللوحة”.

رابعاً اكتب البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ولوحة السيارة ورمز التحقق.

خامساً انقر على “عرض” لتظهر لك خلال ثوان كافة المعلومات عن المركبة.

وبإتباع هذه الخطوات نكون قد استعلمنا عن كافة التفاصيل الخاصة بالمركبة بطريقة إلكترونية موفرة للوقت والجهد عبر منصة أبشر بدلاً من الذهاب إلى مكاتب وإدارات المرور المنتشرة في كافة مدن ومحافظات السعودية.

الإستعلام عن استمارة مركبة برقم الجوال

تتعدد طرق الإستعلام عن المركبة وبعد أن وضحنا لكم كيفية الإستعلام عبر منصة أبشر نوضح لكم طريقة أخرى للإستعلام عن مركبة بإستخدام رقم الجوال فقط اتبع الآتي:

قم بكتابة رسالة نصية وإرسالها بإستخدام هاتفك المحمول إلى الرقم 88905 تشتمل على رقم السجل المدني لصاحب السيارة ورقم اللوحة وبعد ذلك ستصلك رسالة على هاتفك بها رقم الهيكل الخاص بالسيارة وتاريخ الصناعة والمخالفات المرورية ومعلومات أخرى.

وفي نهاية مقالنا نود أن نكون قد وضحنا لكم كافة المعلومات الخاصة بالمقال، وسننتظر أسئلتكم في التعليقات بالأسفل وسنرد عليها جميعاً في أقرب وقت ممكن