نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل منصة سلفة الشخصي السريع في أقل من ١٥ دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستطيع أي مواطن سعودي أن يحصل على تمويل منصة سلفة الإلكترونية في أقل من ١٥ دقيقة، وتعمل المنصة بالتقنية المالية الحديثة Fintech، للحصول على تمويل سريع في وقت قصير وبأقل مجهود، حيث يستطيع أي مواطن سعودي الحصول على قرض سلفة من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية، سواء كان موجود بالمنزل أو المكتب أو داخل القرية أو المدينة دون الحاجة إلى زيارة مقر المنصة، كما يستطيع أي شخص الحصول على التمويل وصرفه في الجهة التي يرغب فيها سواء في قضاء الإجازة أو شراء الأثاث للمنزل، أو في أي أمر طارئ يحدث له، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط تمويل منصة سلفة الإلكترونية، ومزايا التمويل الشخصي.

مزايا تمويل منصة سلفة الشخصي السريع

هناك بعض الشروط التي قامت بوضعها المنصة للحصول على التمويل الشخصي السريع في أقل من ١٥ دقيقة وهى كما يلي:-

تمويل سلفة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترات تسديد قرض سلفة سهلة ومجدولة. هامش الربح الذي تحصل عليه المنصة تنافسي. يحصل المتقدم على قيمة التمويل فوراً.

شروط الحصول على التمويل الشخصي

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على تمويل منصة سلفة الإلكترونية وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

سعودي الجنسية. لا يقل عمر الشخص المتقدم عن ١٨ عاما ولا يزيد عمره عن ٦٠ عاما.

التمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل موجود على رأس العمل، ولا تقل فترة شغل الوظيفة عن ٣ أشهر للموظف بالقطاع الحكومي، ولا تقل فترة شغل الوظيفة للموظف بالقطاع الخاص عن ٦ أشهر.

الحد الأدنى للراتب ٤٠٠٠ ريال سعودي.

ويستطيع أي شخص أن يقوم بتقديم طلبة من خلال زيارة صفحة طلب التمويل، كما يمكنه الإطلاع على صفحة أسعار المنتجات التمويلية، أو من خلال زيارة صفحة الأسئلة والأجوبة، أو التواصل مع المنصة من خلال خدمة العملاء.

والمنصة ساعدت كثير من المواطنين في الحصول على التمويل السريع الذي يبلغ حده الأقصى ٥٠٠٠ ريال سعودي، واستخدامه في المشاكل الطارئة التي يتعرض لها سواء كان هذا الظرف الطارئ دين أو تسديد مصاريف الدراسة، أو إصلاح السيارة.