وظائف الخدمات الصحية وزارة الدفاع 1443 talents.msd.med.sa موعد التقديم والتخصصات

وظائف الخدمات الصحية وزارة الدفاع 1443، حيث أعلنت وزارة الدفاع اليوم الأحد توفر عدد كبير من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، في عدد من التخصصات كما نبهت على أن الأولوية في شغل هذه الوظائف للسعوديين، وأصحاب الكفاءات والمميزين وذلك وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة، لاختيار أفضل العناصر حيث تتم المفاضلة بين المتقدمين بعناية شديدة، وشددت على من يرغب في التقديم سرعة التسجيل في المواعيد المحددة، وقبل غلق باب التسجيل حتى يتم قبول طلبه، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، سنوافيكم برابط التسجيل، وموعد التقديم وما هي التخصصات المطلوبة وأماكن التوظيف، وطريقة التسجيل عبر talents.msd.med.sa.

رابط وظائف الخدمات الصحية وزارة الدفاع 1443

كثر البحث بصورة كبيرة عبر محركات البحث المختلفة عن طريقة التسجيل في وظائف وزارة الدفاع، ويتم تسجيل طلب الالتحاق إلكترونياً بعدة خطوات بسيطة نذكرها فيما يلي:

الدخول على موقع الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

ثم تقوم بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة وملء كافة الحقول المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

سوف تتلقى رسالة بها البريد الإلكتروني على الإميل الذي قمت بإدخاله وذلك حتى تتمكن من تأكيد التسجيل.

طباعة استمارة التقديم الإلكترونية والاحتفاظ بها.

النقر على أيقونة “إرسال”. ثم حفظ.

التخصصات المطلوبة

الطب:- جميع التخصصات.

التمريض:- جميع التخصصات.

الخدمات الطبية المساعدة.

الإدارة المالية.

الموارد البشرية.

الجودة وسلامة المرضي.

صيانة الطائرات.

إدارة المشاريع.

الخدمات المساندة.

تقنية المعلومات.

التخطيط والتطوير.

موعد التقديم في وظائف الخدمات الصحية وزارة الدفاع

التقديم متاح من اليوم الأحد 29\12\1442 الموافق 08\08\2021، ويستمر التسجيل حتى تاريخ 30 محرم 1443 الموافق 7 من سبتمبر المقبل 2021.

مناطق العمل

المنطقة (الشمالية، والوسطى، والشرقية، والغربية، والجنوبية)، وسوف يكون الأولوية في هذه الوظائف للسعوديين ممن تنطبق عليهم الشروط.

تعليمات يجب الالتزام بها