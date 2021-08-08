“عاجل” رابط الإدارة العامة للخدمات الصحية وزارة الدفاع للتسجيل 2181 وظيفة طبية وإدارية للجنسين

أعلنت اليوم وزارة الدفاع السعودية عبر موقعها الرسمي على تويتر عن رابط الإدارة العامة للخدمات الصحية للتسجيل من خلاله على عدد 2181 وظيفة طبية وإدارية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة التابعة لها في عدة مناطق بالمملكة من الكفاءات السعودية من الجنسين، ودعت الشباب الراغب في التسجيل والمنطبق عليه شروط التقديم بداية من اليوم الأحد ويستمر التسجيل لمدة أسبوع كامل، يأتي هذا الإعلان في أطار سعي الحكومة السعودية في توفير فرص العمل للشباب داخل المملكة للحد من ظاهرة البطالة وأستقطب الكفاءات السعودية لشغل الوظائف الهامة.

رابط الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع

يمكن لجميع الشباب الراغب في التسجيل الدخول على رابط الإدارة وأتباع الخطوات البسيطة التالية للتقديم.

الدخول على رابط talents.msd.med.sa.

الضغط على مربع البحث عن وظيفة.

قراءة الوظائف المتاحة على الرابط.

تحديد الوظيفة التي تناسب مع مؤهلاتك العلمية.

تسجيل أستمارة التوظيف الإلكترونية بدقة وبمعلومات صحيحة.

طباعة أستمارة التسجيل والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة.

أماكن وظائف وزارة الدفاع السعودية

المنطقة الشرقية، الغربية، الشمالية، الجنوبية، الوسطى

موعد وتفاصيل التقديم على وظائف الخدمات الصحية

يبدأ التقديم اليوم الأحد 2021/08/08. ينتهي التقديم يوم الثلاثاء 2021/09/07.

التخصصات المطلوبة في وظائف الخدمات الصحية

الطب والتمريض جميع التخصصات.

جودة وسلامة المرضى، الخدمات الطبية المساعدة.

صيانة الطائرات، الخدمات المساندة.

الإدارة المالية، الموارد البشرية.

تقنية المعلومات، إدارة المشاريع، التخطيط والتطوير.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. يجب أن يتمتع المتقدم للوظائف بالصحة العامة الجيدة وأن لا يكون عاني من أي أمراض مزمنة تعيقه من تنفيذ مهام عملة. أن يكون سعودي المنشأ والجنسية ومن أبوين سعوديين. أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المناسب للوظائف المطلوبة. أي متقدم حاصل على الشهادة من خارج المملكة عليه معادلة الشهادة من وزارة التعليم السعودية. أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات وكافة المقابلات المقررة من قبل اللجنة المختصة.

وزارة الدفاع السعودية

أهم وزارات الحكومة السعودية فهي المختصة بحماية تراب الوطن من كل معتدي، وتضم وزارة الدفاع عدة إدارات تابعة لها ومن أهم تلك الإدارات إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والمعنية بتقديم الخدمات الطبية لمنتسبي الوزارة، في المستشفيات التابعة للقوات المسلحة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.