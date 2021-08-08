قرض شخصي بدون تحويل الراتب ولا يشترط كفيل هامش ربح منافس وتسهيلات السداد شركة الأمثل

قرض شخصي بدون تحويل الراتب ولا يشترط كفيل مقدم من شركة الأمثل للتمويل بصورة ميسرة جداً في السداد بأقساط مريحة وهامش الربح منافس مقارنة بالجهات أو البنوك الأخرى، كما أنها ضمن الشركات المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما لذلك تقدم تمويل الأفراد بل وجميع منتجاتها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومصدق عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية، حيث الشركة لها باع طويل في مجالات التمويل منذ عام 2000م تخدم قطاع الأفراد والأعمال الذي يضم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، تعمل الأمثل للتمويل بتقنية متطورة دائماً أي تواكب التكنولوجيا الجارية بالإضافة إلى توفير القرض بأسهل إجراءات وأسرع صورة للصرف في إطار تحقيق المهمات المالية الاقتصادية للمجتمع السعودي.

مميزات القرض الشخصي شركة الأمثل للتمويل

جميع الحلول التمويلية مجازة رقابياً متوافقة مع أحكام الشريعة تماماً.

الموافقة على القرض خلال 48 ساعة فقط من تقديم الطلب.

تقدم الأمثل تمويل شخصي بدون تحويل الراتب يصل المبلغ إلى 100 ألف ريال سعودي.

مقابل فترات السداد مريحة جداً على 24 شهراً بقسط يناسب الدخل الشهري لمنع التعثر في السداد.

توفر قرض بدون كفيل يصل إلى 50 ألف ريال سعودي، وما زاد عن ذلك يجب تقديم ضامن وكلاهما بدون تحويل راتب.

إجراءات بدون تعقيد سهلة وسريعة.

قرض شخصي ميسر بهامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل.

متاح السداد المبكر وقت ما تريد وفق ضوابط البنك المركزي السعودي.

أفضل شركات التمويل في السعودية.

الرسوم الإدارية تعادل 1% من قيمة القرض وكحد أقصى 5000 أيهما أقل.

متاح للسعوديين موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي والشركات الكبرى.

كيفية طلب قرض شخصي بدون تحويل الراتب ولا يشترط كفيل

لا تشترط شركة الأمثل عدة شروط بينما تطلب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة وحتى 60 عام.

تعبئة نموذج طلب قرض شخصي بدون تحويل الراتب عبر الموقع الإلكتروني www.al-amthal.com.sa بالمعلومات المطلوبة، ثم إرفاق المستندات التي تشمل ( صورة من بطاقة الهوية الوطنية ولابد أن تكون سارية الصلاحية + تعريف بالراتب يوضح الدخل والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين + صورة من السجل التجاري + كشف حساب بنكي لآخر 12 شهر) يرجى العلم بأنه في بعض الحالات الاستثنائية يتطلب مستندات أخرى، كما يمكن التقديم من خلال الذهاب إلى الفرع أو الاتصال على الرقم المجاني 800301555 من الهاتف الثابت.