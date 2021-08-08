وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. خطوات التقديم على المعاش الضماني الجديد والحصول على المساعدة المقطوعة

ننشر لكم عبر ثقفني، كيفية التقديم على المعاش الضماني الجديد بالخطوات، حيث يرغب الكثير من المواطنين أصحاب الدخل المحدود والعائلات ميسورة الحال في تقديم طلب من أجل الإستفادت من معاش الضمان الاجتماعي الجديد، حيث وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط موقع إلكتروني يسهل على المواطنين إمكانية القيام بتقديم الطلاب من خلال خطوات سهلة وبسيطة، حيث يمكن للمواطن تقديم الطلب من خلال مكتب الوزارة أو عن طريق الموقع الإلكتروني، بالإضافة غلى الإتصال عبر الرقم المخصص لهذا الشأن، وتطلب من مقدم الطلب العديد من البيانات نذكرها لكم في سطور هذا المقال.

يجب على المواطن الذي يرغب في الحصول على معاش الضمان الإجتماعي تعبئية نموذج، يتضمن الاسم الرباعي لصاحب الطلب، رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، العنوان الوطني ورقم الهاتف، رقم الحساب البنكي الخاص بمقدم الطلب، كما يجب أن يشمل على بيانات التابع البالغ ورقم الهاتف والحساب البنك وذلك في حالة تم ايقاف صرف المعاش عن العائل أو فقدانه للأهلية، وفي حالة طلبت الوزارة بيانات أخرى يجب احضارها أو تعبئتها، اذا كان مقدم الطلب ليس سعودي الجنسية يجب أن تحضر كافة المستندات والأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى اثبات الإعاقة اذا كان أحد المستفيدين لديه اعاقة.

وقد وجب التنويه، بأن البيانات المذكورة يجب تقديمها لكل فرد من أفراد العائلة، في حالة كان مشاكل في العائلة حول الشخص العائل للأسرة، فيجب على العائلة أت تختار الشخص المعيل من بين أفرادها، ويقوم الباحث برفع توصية بهذا الشأن، بعد أن يتم الكشف عن الأسرة، وتقوم بعد ذلك الوزارة بتخصيص الفرد العائل للأسرة وفقا للأغلبية التي تختار الشخص المعيل، حيث تحدد الوزارة الشخص العائل بناء على دخل كل فرد ويمكن للعائلة تقديم تظلم في حالة رفضهم لقرار الوزارة.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

نتابع معكم خطوة بخطوة طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي، كل ما عليكم هو اتباع الشرح التالي، مع مراعاة ادخال البيانات بطريقة صحيحة.