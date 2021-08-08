نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين لشهر اغسطس 2021 أرامكو السعودية تحدد أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين لشهر اغسطس 2021 ، ما يبحث عنه المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت من كل شهر هو تسعيرة البترول لشهر اغسطس 2021 ، الذي سوف تقوم بتحديثها شركة أرامكو في اليوم العاشر من كل شهر ميلاي، حيث تعد شركة أرامكو السعودية هي المسئول الرئيسي عن جميع اسعار البنزين في جميع محطات الوقود المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تختلف أسعار البنزين في السعودية بناءا على كثير من العوامل المختلفة، لذلك يترقب المواطنين والمقيمين السعوديين الإعلان عن جدول أسعار البنزين في السعودية خوفا من زيادة أسعار الوقود لكي لا تزداد أعباء المواطنين المادية .

أسعار البنزين لشهر اغسطس 2021

من المفترض أن تقوم شركة أرامكو السعودية بمراجعة أسعار البنزين أغسطس 2021 في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وسوف يتم الإعلان عن أسعار البنزين لشهر اغسطس 2021 في يوم 10 أغسطس 2021 الموافق يوم الثلاثاء، ويتم تطبيق سعر البنزين اليوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021 في جميع محطات الوقود المتواجدة بداخل المملكة العربية السعودية وهو صباح اليوم التالي الذي تمت فيه تحديد اسعار البنزين الجديدة ، ومن أهم العوامل التي تحدد سعر لتر البنزين هو سعر برميل النفط على المستوي العالمي، وأيضا بناءا على الكثير من العوامل الاقتصادية التي تعيشها السعودية في هذه الفترة .

أسعار البنزين لشهر اغسطس 2021

سوف يتم الإعلان عن أسعار البنزين لشهر اغسطس 2021 في 10 أغسطس 2021 الموافق يوم الثلاثاء. وهذه هي أسعار البنزين في السعودية التي يتم العمل بها حتي الآن في جميع محطات الوقود السعودية :

يبلغ سعر البنزين 91 نحو 2.18 ريال سعودي .

كما يبلغ سعر البنزين 95 نحو 2.33 ريال سعودي .

كذلك يبلغ سعر الديزل نحو 0.52 ريال سعودي .

يبلغ سعر الكيروسين نحو 0.70 ريال سعودي .

كما بلغ سعر البترول المسال نحو 0.75 ريال سعودي .

أيام قليلة وسوف تقوم شركة أرامكو السعودية بتحديث أسعار البنزين لشهر اغسطس 2021 ، حيث من المحتمل أن تشهد اسعار البنزين الجديده لشهر اغسطس 2021 تغير طفيف عن شهر يوليو الماضي من حيث ارتفاع البنزين أو انخفاضه. لذلك سوف نوفر لكم التحديثات فور الإعلان عنها من اسعار البنزين ارامكو .