نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن ترقية موظف بوزارة التربية والتعليم 1443 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن ترقية موظف بوزارة التربية والتعليم 1443 فمن المعروف أن المملكة العربية السعودية عملت على توفير خدمات كثيرة ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الإستعلام عن ترقية موظف بوزارة التربية والتعليم ومن خلال مقالنا هذا سوف نصحبكم للتعرف على خطوات الإستعلام عن الترقيات الخاصة بموظفي وزارة التربية والتعليم وسوف نقوم أيضاً بتوضيح بعض الأمور التي تخص هذا الموضوع.

الاستعلام عن ترقية موظف بوزارة التربية والتعليم 1443

تعمل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية على ترقية بعض موظفي الوزارة سواء المعلمين أو الاداريين وذلك يتم من حين إلى آخر وهذا يكون للمعلمين والمعلمات الذين يستحقون ذلك لكفائتهم ولهذا قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير خدمة الاستعلام عن الترقية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية وذلك يتم من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:-

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم وبعدها يتم تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم يقوم المستفيد من إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به أو رقم السجل المدني.

ثم يتم بعد ذلك بالنقر على أيقونة “خيار الاستعلام”.

وأخيراً يقوم الموقع بعرض كافة التفاصيل التي تخص ترقية المعلم سواء إذا كان تم ترقيته أما لا تتم ترقيته

وبهذا يكون قد تم عمل الإستعلام عن ترقية موظف بوزارة التربية والتعليم بشكل صحيح وسريع عبر الإنترنت.

نظام الترقيات الجديدة في المملكة العربية السعودية 1443

يتم دائما قبيل الإعلان عن التقويم الدراسي 1443 الاهتمام بتوضيح كل ما يخص شؤون الموظفين والإداريين بوزارة التعليم ، لقد قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن لائحة الترقيات الجديدة وتم التصديق على هذه اللائحة من قبل وزارة الخدمة المدنية و التي تحتوي كافة الشروط والأحكام التي تخص نظام الترقيات في المملكة العربية السعودية وقد تم ذلك النص في المادة العاشرة من الخدمة المدنية أما عن الشروط والأحكام التي توجد في اللائحة هي كالآتي:-

ينبغي تكون الوظيفة التي يريد ترقية الموظف فيها يجب أن تكون خالية.

لا بد أن يكون الموظف يشغل وظيفتة لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو أكثر من ذلك.

يجب أن تتوافر كافة الشروط والمؤهلات في الوظف الذي يتم ترقيتة.

يجب عند ترقية الموظف أن يتم ترقيتة في الدرجة التي تلي مباشرة درجتة الحالية ولا يجب تخطي هذه الدرجة.

أهم إجراءات الترقية التابعة لنظام الترقيات الجديد

يوجد بعض الإجراءات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تخص ترقية الموظف وهي كما يلي:

أولا يتم عقد لجنة حتى تقوم بالنظر في طلبات الترقية التي تم تقديمها وهذه اللجنة يتم عقدها بناء على قرار وزارة التربية والتعليم أو رئيس المصلحة.

وبعد القيام بتشكيل اللجنة السابقة تم عمل لجنة أخرى تتكون من أعضاء داخل الجهة المختصة وفي بعض الأوقات ممكن إختيار أعضاء هذه اللجنة من خارج الهيئة الحكومية.

تقوم الجهة الحكومية المختصة بالأمر بإنشاء مجموعة من القوائم التي تضم جميع موظفين الذي قد تم ترشيحهم للترقية ويجب أن تتوافر فيهم جميع الشروط المطلوبة للترقية.

الجهة المسئولة عن صحة البيانات المسجلة القوائم التي تحتوي على أسماء المرشحين هي إدارة شئون الموظفين ولذلك فيجب أن تكون هذه القوائم تضم جميع أسماء المرشحين.

تعمل لجنة الترقية بترشيح الموظفين للترقية وهذا يتم بعد عمل مسابقة بين الموظفين المرشحين وهذا يكون بعد الموافقة من قبل الوزير المختص و يكون أختيار من بين الموظفين للترشح للترقية تبعاً لما يخص الأقدمية.

يتم العمل بقرار الترقية بشكل قانوني ورسمي وذلك من بداية تاريخ مزاولة العمل الذي تم ترقيتة إليه وهذه القاعدة يوجد لها بعض الإستثناءات حيث أن فيها قرار الترقية نافذ من تاريخ صدوره وذلك في الحالات الأتية: أولا في حالة إذا كان الموظف في إعارة إذا كان الموظف في قد تم إلتحاقة بدورة تدريبية في برنامج مُدته (6) ستة شهور كحد أدنى. إذا كان الموظف ملتحق بمهمة رسمية.



وفي النهاية؛ نكون قد عرضنا كيفية الاستعلام عن ترقية موظف بوزارة التربية والتعليم 1443 بالمملكة العربية السعودية بالتفصيلوأيضاً قد قومنا بتوضيح بعض الأمور التي تخص نظام الترقيات الجديد في المملكة وأهم الإجراءات للترقية أيضا.