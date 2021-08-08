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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وشروط التقديم وآلية احتساب الراتب في المقال التالي
التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، تزامنا مع اقتراب موعد صرف راتب معاش الضمان الاجتماعي لشهر محرم والذي يكون يوم الإثنين الموافق 9-8-2021 (1-1-1443هـ) من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث زادت عمليات البحث عن سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد والشروط المحددة وفق اللائحة التنفيذية التي تم تعديلها منذ عدة أشهر سابقة، فيما أوضحت الوزارة أن آلية احتساب راتب معاش الضمان الاجتماعي يكون من خلال مكاتب الوزارة أو عبر الاتصال على رقم وزارة الموارد المجاني على 199099.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 – الفئات المستهدفة
- الأشخاص كبار السن والنساء والأيتام والأرملة أو التي زوجها سعودي الجنسية أو (مفقوداً)، والمطلقة التي تعول أبناء.
- لابد على المتقدمين الجنسية السعودية ويستثنى المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل سعودي، وأبناء الزوجة السعودية وزوجها غير سعودي.
- كبار السن نساء ورجال الذين تجاوزوا عمر الشيخوخة 60 سنة.
- النساء اللواتي ليس لهم عائل.
- يشترط على المتقدمين/مات أن يكونوا مقيمين إقامة كاملة في المملكة.
- أن لا يتعدى الدخل الشهري للمتقدم الحد المانع للضمان الاجتماعي.
- يجب أن يكون للمستفيد حساب بنكي.
الحد المانع للضمان – سلم الضمان الاجتماعي الجديد 1443
مثلما موضح بالصورة أسفل سلم رواتب معاش الضمان الاجتماعي الجديد، حيث أنه لابد من استيفاء الشروط المحددة بجانب أن يكون المتقدم أو المتقدمة من الفئات المستهدفة الذين ليس لهم دخلاً كافياً وفق الجدول التالي
كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد
أولاً على جميع المتقدمين لطلب الحصول على راتب معاش الضمان الاجتماعي معرفة الشروط ومن هم الفئات الذين يحق لهم رواتب شهرية من الضمان، فضلاً عن أن يكون الشخص متوافق مع النظام الجديد الذي خصص الحد الأقصى يتضمن عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري وقيمة الاستحقاق على ألا يتعدى تلك المبالغ المحددة بعدد الأشخاص في الأسرة أو شخص مستقل بذاته، والتقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد من خلال خطوات سهلة على النحو التالي:-
- عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سواء تسجيل دخول إذا كان لديك حساب مسبق.
- أو إنشاء حساب جديد، ثم تعبئة البيانات (رقم الهوية / الإقامة – تاريخ الميلاد هجري – رقم الهاتف الجوال) ثم حل العملية الحسابية للتأكد أنك شخص كامل القوى العقلية ثم النقر على مربع التعهد والإقرار، يلها التسجيل.
- سوف يفتح أمامك صفحة أخرى تتضمن بيانات التواصل مثل العنوان والبريد الإلكتروني + بيانات الحساب البنكي + الإفصاح عن الدخل.
- يليها خانات مطلوب تعبئتها وهي بيانات العائل إن وجدت.
- ثم معلومات الأسرة وإرفاق المستندات المطلوبة.
- أخيراً الضغط على تقديم الطلب، ويمكنك متابعته من خلال (طلباتي).
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