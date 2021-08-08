اسعار البنزين 2021 في السعودية موعد الاعلان عن الأسعار الجديدة لشهر أغسطس 2021

اسعار البنزين 2021 في السعودية، تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية وذلك من أجل الاستعلام عن اسعار البنزين 2021 في السعودية، والتي عادة ما تقوم شركة أرامكو السعودية بالإعلان عنها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد حيث تقوم الشركة بدراسة أسعار النفط في العالم والسوق العالمي وعلى هذا الأساس تقوم بتحديد الأسعار الجديدة للبنزين، وتُعد شركة أرامكو الأمريكية السعودية هي المسؤولة بشكل كامل عن أسعار النفط ومشتقاته في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية حيث تقوم بالإعلان عن الأسعار الجديدة في كل شهر ليتم العمل بها بشكل رسمي في جميع محطات الوقود في السعودية، واليكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالأسعار الجديدة للبنزين.

اسعار البنزين 2021 في السعودية

ينتظر الآلاف من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية الإعلان عن اسعار البنزين 2021 في السعودية من قِبل شركة أرامكو التي تقوم بتحديد الأسعار الخاصة بالنفط والبنزين ومشتقاته في جميع أنحاء المملكة العربية وذلك في يوم العاشر، كما أنه من المنتظر أن تُعلن الشركة عن الأسعار الجديدة يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 أغسطس ليتم العمل بها في اليوم الحادي عشر من الشهر نفسه في جميع محطات الوقود، وكانت أسعار البنزين في شهر يوليو الماضي والتي يتم العمل بها حتى الآن في جميع المحطات قد شهدت ارتفاع، وكانت الأسعار كالآتي:

سعر لتر واحد من بنزين 91 بحوالي 2.18 ريال سعودي.

كما أن سعر اللتر الواحد من بنزين 95 سعره حوالي 2.33 ريال سعودي.

أما عن سعر لتر الديزل يقدر بسعر 0.52 ريال سعودي.

وسعر لتر غاز البترول المسال في السعودية بحوالي 0.75 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين في السعودية حوالي 0.70 ريال سعودي.

اسعار البنزين 2021 في السعودية شهر أغسطس

كما تُعد المملكة العربية واحدة من أكثر الدول التي تقوم باستخراج البترول وتصديره إلى دول الخليج العربي وجميع دول العالم وتمتلك السعودية ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم، وتقوم شركة أرامكو السعودية بتحديد سعر جديد للنفط والبنزين ومشتقاته في كل شهر ميلادي جديد وبالتحديد اليوم العاشر من كل شهر.