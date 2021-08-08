- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاش الضمان الإجتماعي لعام 1442ه خطوات التقديم وآلية احتساب المعاش في المقال التالي
خطوات التسجيل في معاش الضمان الإجتماعي ، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيان خاص بها حول خطوات التقديم علي المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي وكذلك كيفية احتساب دخل المواطن وآلية احتساب المعاش أيضاً. كما نصت اللوائح التنفيذية الخاصة بالوزارة علي أن يقوم الراغب في التقديم للحصول علي المعاش أن يقدم طلبه عن طريق المكاتب التابعة للوزارة والمنتشرة في كل أرجاء المملكة. كما يمكن كذلك تقديم الطلبات إلكترونيا عبر الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أو عن طريق الإتصال بالرقم الذي أعلنت عنه الوزارة والمخصص لاستقبال طلبات الراغبين في الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي.
خطوات التسجيل في معاش الضمان الإجتماعي :
أوضحت لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بنظام الضمان الإجتماعي مجموعة من الخطوات التي يجب علي الراغبين في التقديم إتباعها للتمكن من التقديم بسهولة وبشكل صحيح.
وتأتي تلك الخطوات كالآتي :
- أولاً: يقوم المتقدم بتقديم طلبه عبر مكاتب الوزارة التابعة لمحل إقامته ، أو عن طريق الإتصال برقم الوزارة المخصص 19911. أو عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني.
- ثانياًً: يقوم المتقدم بإدخال كافة البيانات الخاصة به والمطلوبة للتسجيل مثل : الاسم ، رقم الهوية الوطنية ، تاريخ الميلاد ، العنوان ، معلومات التواصل ، رقم حسابه البنكي ، اسم التابع البالغ ورقم حسابه البنكي.
- بالإضافة إلي أية معلومات أو بيانات أخري تطلبها الوزارة ضمن لوائحها لإكمال عملية التسجيل.
- أما إن كان المتقدم من أصل غير سعودي فيجب أن يتقدم بالأوراق التي تثبت بياناته عبر ارفاقها مع نموذج الطلب.
- وإذا كان المتقدم من ذوي الحاجات الخاصة فيجب أيضاً إرفاق الأوراق التي تثبت إعاقته.
استحقاق معاش الضمان الإجتماعي :
- أوضحت الوزارة ضمن اللوائح التنفيذية الخاصة بنظام الضمان الإجتماعي أن الأسرة أو المتقدم يستحق الحصول علي المعاش إذا كان دخل الأسرة أو المتقدم أقل من الحد الأدنى لإستحقاق المعاش والذي أعلنت عنه الوزارة.
- وأيضاً أن يكون دخل المتقدم أو الأسرة المحتسب يساوي دخل الأسرة الشهري بعد خصم 50% من قيمة الدخل. وذلك عبر المعادلة التالية : الدخل المحتسب = الدخل الشهري – 50% من قيمة الدخل المكتسب.
- كما تضاف أيضاً الدخول الجديدة لأي من أفراد الأسرة إلي مجموع الدخل المحتسب الخاص بالأسرة
- كذلك تحتسب قيمة الأصول التي يمتلكها المتقدم ضمن الدخل الشهري له ، وأيضاً الدعم والاعانات الحكومية التي تصرف له.
- يستثني من ذلك المساعدات والاعانات العينية التي يحصل عليها المتقدم من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية وغيرها.
- وإذا كان للمتقدم أكثر من أسرة واحدة تعامل كل أسرة بشكل مستقل ويتم تقسيم دخل العائل بالتساوي علي كل أسرة لضمان تحديد الدخل الشهري والمحتسب لكل أسرة
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معاش الضمان الإجتماعي لعام 1442ه خطوات التقديم وآلية احتساب المعاش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.