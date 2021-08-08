معاش الضمان الإجتماعي لعام 1442ه‍ خطوات التقديم وآلية احتساب المعاش

خطوات التسجيل في معاش الضمان الإجتماعي ، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيان خاص بها حول خطوات التقديم علي المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي وكذلك كيفية احتساب دخل المواطن وآلية احتساب المعاش أيضاً. كما نصت اللوائح التنفيذية الخاصة بالوزارة علي أن يقوم الراغب في التقديم للحصول علي المعاش أن يقدم طلبه عن طريق المكاتب التابعة للوزارة والمنتشرة في كل أرجاء المملكة. كما يمكن كذلك تقديم الطلبات إلكترونيا عبر الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أو عن طريق الإتصال بالرقم الذي أعلنت عنه الوزارة والمخصص لاستقبال طلبات الراغبين في الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي.

‌خطوات التسجيل في معاش الضمان الإجتماعي :

أوضحت لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بنظام الضمان الإجتماعي مجموعة من الخطوات التي يجب علي الراغبين في التقديم إتباعها للتمكن من التقديم بسهولة وبشكل صحيح.

وتأتي تلك الخطوات كالآتي :

أولاً : يقوم المتقدم بتقديم طلبه عبر مكاتب الوزارة التابعة لمحل إقامته ، أو عن طريق الإتصال برقم الوزارة المخصص 19911 . أو عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني.

: يقوم المتقدم بتقديم طلبه عبر مكاتب الوزارة التابعة لمحل إقامته ، أو عن طريق الإتصال برقم الوزارة المخصص . أو عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني. ثانياًً : يقوم المتقدم بإدخال كافة البيانات الخاصة به والمطلوبة للتسجيل مثل : الاسم ، رقم الهوية الوطنية ، تاريخ الميلاد ، العنوان ، معلومات التواصل ، رقم حسابه البنكي ، اسم التابع البالغ ورقم حسابه البنكي.

: يقوم المتقدم بإدخال كافة البيانات الخاصة به والمطلوبة للتسجيل مثل : الاسم ، رقم الهوية الوطنية ، تاريخ الميلاد ، العنوان ، معلومات التواصل ، رقم حسابه البنكي ، اسم التابع البالغ ورقم حسابه البنكي. بالإضافة إلي أية معلومات أو بيانات أخري تطلبها الوزارة ضمن لوائحها لإكمال عملية التسجيل.

أما إن كان المتقدم من أصل غير سعودي فيجب أن يتقدم بالأوراق التي تثبت بياناته عبر ارفاقها مع نموذج الطلب.

وإذا كان المتقدم من ذوي الحاجات الخاصة فيجب أيضاً إرفاق الأوراق التي تثبت إعاقته.

‌استحقاق معاش الضمان الإجتماعي :