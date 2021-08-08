نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة الراجحي الرقمية | المميزات وطريقة الحصول عليها إلكترونيًا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة الراجحي الرقمية مسبقة الدفع من البطاقات المميزة التي أصدرها مصرف الراجحي لكافة عملائه خلال الفترة الماضية، وذلك ليتمكنوا من التسوق عبر الأنترنت بطريقة آمنة وسهلة، حيث تعتبر واحدة من أكبر بطاقات مصرف الراجحي مكافأةً للعملاء ، حيث أصبح بإمكان كافة العملاء الحصول على أسترداد مالي يصل لـ 100% على أول عملية شرائية يقوم بها عن طريق البطاقة، بالإضافة إلى العروض الكبرى الأخرى التي يطلقها المصرف لعملائه، ونتيجة للتساؤلات المستمرة من قبل المواطنين حول ماهية هذه البطاقة سوف نقوم بعرض شروط وطريقة استخراج بطاقة الراجحي الرقمية 2021، كما سنتعرف على مميزاتها وعيوبها وكيفية إلغائها إذا تطلب الأمر.

ما هي فائدة بطاقة الراجحي الرقمية

منذ أن ظهرت بطاقة الراجحي الرقمية ويتساءل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن فائدتها ولماذا أطلقها مصرف الراجحي، فهي بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تساعد كافة عملاء البنك على إجراء معاملاتهم الشرائية عبر منصات البيع الخاصة بالمتاجر العالمية الكبرى ومتجر أبل باي بسهولة، إلى جانب ذلك فإنها تمنح المستخدم استرداد نقدي تلقائي (كاش باك) على كافة مشترياته سواء المحلية أوالدولية، وهي بذلك تجعل عملية التسوق الإلكتروني من كافة أنحاء العالم أكثر مرونة وسهولة.

وتوضيحاً لما سبق ذكرة فإن البطاقة تقدم لعملائها العديد من المميزات منها حصول العميل على كاش باك يصل لـ 100% على أول عملية شرائية يقوم بها عن طريق البطاقة وذلك عن طريق التسوق الإلكتروني فقط، بالإضافة إلى العروض الكبرى التي يقدمها المصرف لمستخدمي البطاقة وهي حصول المستخدم على فرصة ربح تصل إلى 5000 ريال سعودي.

وعلاوة على ذلك أن المستخدم سيحصل على خصومات مالية قد تصل إلى 50 ريال سعودي على المعاملات التي تستهلك 50 ريال سعودي أو أكثر إلى جانب ذلك فإن البنك يقوم بتقديم مكافأة تصل إلى 5٪ كحد أقصى من كل المعاملات التي يقوم بها العميل.

كما تقدم البطاقة العديد من المميزات الهامة لكافة مستخدميها، وهي كما يلي:

البطاقة متاحة لكافة عملاء البنك وغير مقتصرة على فئة معينة.

يمكن للعميل الحول عليها إلكترونيًا عن طريق موقع البنك أو عن طريق تطبيق الراجحي بدون الحاجة للذهاب إلى المصرف.

سهولة استخدامها أثناء التسوق الإلكتروني وشراء المنتجات من الخارج.

كما يمكن لمستخدميها استعمالاها في متجر أبل وغيرها من المتاجر العالمية الكبرى بدون أي عوائق.

يحصل العميل على البطاقة فوراً بعد الانتهاء من عملية التقديم.

رسوم البطاقة الرقمية الراجحي

قام بنك الراجحي بتحديد الرسوم الخاصة بالاشتراك في البطاقة، وهي كما يلي:

تبلغ قيمة الاشتراك بها لمدة عام كامل (115) ريال سعودي.

ريال سعودي. كما تبلغ الرسوم الدولية التي فرضها البنك على عمليات التسوق التي تتم من خارج المملكة العربية السعودية حوالي (2.75%).

أما بالنسبة للرسوم الخاصة بتسوية المنازعات فتبلغ حوالى (50) ريال سعودي.

شروط الحصول على البطاقة الرقمية

قام مصرف الراجحي بوضع بعض الشروط والأحكام التي من اللازم الاطلاع والموافقة عليها، والتي تتمثل في الآتي:

يجب ألا يقل عمر المستخدم عن 18 عام.

ضرورة امتلاك العميل لحساب جاري في مصرف الراجحي.

الحد الأدنى للعمليات الشرائية 1 ريال سعودي.

يحق لمصرف الراجحي إلغاء خدمة الاسترداد أو إضافة بعض التغيرات بعد إخطار حامل البطاقة.

يتم احتساب مبالغ الاسترداد النقدي على العمليات الشرائية المسجلة في كسف حساب المستخدم فقط.

يحق للبنك إلغاء مبالغ الاسترداد في حالة إغلاق حساب البطاقة من قبل العميل.

يحق للعميل الحصول على البطاقة بدون الحصول على موافقة على الائتمان.

ضرورة توافر نسخة من بطاقة هوية العميل سارية المفعول.

كيفية إصدار بطاقة الراجحي الرقمية

بعد أن اطلعنا على مميزات ورسوم البطاقة، كما اطلعنا على الشروط اللازم توافرها فقد حان الوقت للتعرف على طريقة استخراج البطاقة الرقمية من مصرف الراجحي، تتمثل الخطوات في النقاط التالية:

في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى رابط موقع مصرف الراجحي.

بعد ذلك يقوم بتسجيل الدخول في حسابه، ومن ثم يقوم باختيار أيقونة “ البطاقات ” من بين الأقسام الأخرى الظاهرة.

” من بين الأقسام الأخرى الظاهرة. ثم يقوم بتحديد نوع البطاقة التي يرغب بها (بطاقة تسوق).

سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات ويقوم العميل بإدخال الاسم.

ثم يقوم بالنقر على زر “ التالي “.

“. بعد ذلك يقوم العميل بتحديد رقم الحساب خاصة في حالة وجود أكثر من حساب للمستخدم.

ثم يقوم بالإطلاع على الشروط والأحكام، ومن ثم يقوم بالنقر على زر “ موافق “.

“. سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة نصية إل رقم هاتف العميل بها كود التفعيل، يقوم المتقدم بتسجيله بشكل سليم في مكانه المخصص له.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة سيقوم الموقع بإظهار رسالة تفيد بنجاح العملية وسيتم إصدار الكارت على الفور.

بعد ذلك سنقوم بتفعيل البطاقة وإيداع الأموال للبدء في عملية التسوق، وتتمثل الخطوات في النقاط التالية:

في البداية يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة “ الانتقال إلى لوحة تحكم البطاقة “.

“. بعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على زر “ تنشيط “.

“. سيتم الانتقال بعد ذلك إلى صفحة إدخال كلمة المرور، يقوم المستخدم بوضع كلمة قوية تتكون من 4 أرقام.

بعد الانتهاء من عملية التنشيط يقوم العميل بالضغط على أيقونة “ البطاقة الرقمية “.

“. ثم يقوم بالضغط على زر “ تعبئة الرصيد “.

“. بعد ذلك يقوم بتحديد الحساب الذي يرغب في إيداع الأموال من خلاله، ومن ثم يقوم بتحديد المبلغ الذي يرغب في تحويله للبطاقة.

ثم يقوم بالضغط على زر “ التالي “.

“. وأخيراً يقوم بالنقر على زر “تأكيد“.

وبذلك يكون قد تم شحن البطاقة بنجاح، وأصبح بإمكانه استخدامها في التسوق الإلكتروني بسهولة ويسر.

كيفية حساب الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة

يحصل المستخدم على 0.6 % استرداد على المشتريات المحلية و1 % استرداد على المشتريات الدولية، أي أنه إذا قام بشراء منتجات من داخل المملكة العربية السعودية بقيمة 1000 ريال فإن قيمة الاسترداد النقدي تكون 6 ريال (1000 * 0.6% = 6).

أما إذا قام بشراء منتجات من خارج المملكة بقيمة 300 دولار أمريكي فإن قيمة الاسترداد النقدي يكون 11.55 ريال سعودي.

كيفية إلغاء البطاقة الرقمية

عادة ما يتساءل المستخدم عن طريقة التفعيل وطريقة الإلغاء لذلك سنقوم بعرض ريقة الإلغاء فيما يلي، ولكن يجب على المستخدم مراعاة دفع كل المديونيات والفواتير التي على البطاقة قبل البدء في عملية الإلغاء.

تتمثل خطوات الإلغاء في النقاط التالي:

أولاً يقوم العميل بالاتصال على الرقم ( 920003344 ).

). بعد ذلك يقوم العميل بتباع التعليمات التي يمليها عليه خدمة العملاء وهي أختيار رقم “ 3 ” للدخول إلى البطاقات الائتمانية.

” للدخول إلى البطاقات الائتمانية. يقوم العميل بعد ذلك بالضغط على رقم “ 4 ” في حالة الرغبة في وقف أو استبدال البطاقة.

” في حالة الرغبة في وقف أو استبدال البطاقة. أما يف حالة الرغبة في وقف البطاقة فقط فيقوم بالنقر على رقم “1“.

رقم هاتف الراجحي

قام بنك الراجحي بتخصيص بعض الأرقام التي تؤدي بدورها في خدمة عملاء المصرف، وتتمثل هذه الأرقام في النقاط التالية:

وبذلك نكون قد اطلعنا على شروط وطريقة استخراج بطاقة الراجحي الرقمية ، كما تعرفنا على رسوم إصدارها وعلاوة على ذلك تعرفنا على طريقة احتساب قيمة مبلغ الاسترداد النقدي وطريقة إلغاء البطاقة بسهولة ويسر.