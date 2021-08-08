نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل وبفترة سداد 240 شهر من مصرف الراجحي قرض لجميع المواطنين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي يعتبر من افضل البنوك بالمملكة والتي تقدم قروض لجميع المواطنين بالمملكة من أبناء المملكة والمقيمين وبشروط ميسرة تمويلات بنكية متنوعة وبافضل فترة سداد وبدون اية تحويلات او كفيل نظرا لما تنتهجه سياسة مجلس إدارة البنك من تقديم الخدمات البنكية للمواطنين، وبدون كفيل، يقدم مصرف الراجحي تمويل بفتره سداد 240 شهر، حيث يبحث المواطنون عن القروض ذات العروض الميسرة في سدادها ومن أفضل البنوك في تقديم عروضها للمستخدمين هو مصرف الراجحي، حيث يقدم مصرف الراجحي السعودي جميع التمويلات والقروض التي يبحث عنها المواطنين سواء كان تمويل نقدي أو تمويل عقاري أو تمويل سيارة و إمكانية حصول المواطن على المبالغ التي يحتاج إليها، ويعتبر مصرف الراجحي السعودي من أهم البنوك في السعودية حيث يريد الكثير من المواطنين الحصول على التمويلات التي يقدمها البنك.ويعتبر بنك الراجحي هو أحد الشركات المصرفية الكبرى المساهمة في المملكة العربية السعودية حيث يتم تطبيق الأحكام والضوابط الإسلامية الشرعية في تعاملات البنك المصرفية والاستثمارية.

شروط التقديم للتمويل الشخصي من بنك الراجحي:

في إطار التنافس بين البنوك بالمملكة في تقديم أفضل الخدمات المصرفية للمواطنين واسرع طرق لصرف القروض، ويعتبر بنك الراجحي أكبر البنوك في تقديم الخدمات التمويلية والمصرفية للمواطنين، ويعتبر التمويل الشخصي المقدم من بنك الراجحي هو من أفضل التمويلات المقدمة في المملكة العربية السعودية حيث تختلف قروض الراجحي عن التمويلات التي يتم تقديمها من خلال البنوك والشركات الأخرى في المملكة، حيث أوضح البنك أنه يمكن الحصول على التمويل الشخصي المقدم وذلك بفترة سداد 240 شهر لجميع عملائه. كما يقدم البنك الكثير من القروض المختلفة للعملاء تمويل نقدي أو تمويل سيارات أو تمويل عقاري واليكم شروط التقديم كالتالي:

التمويل ليس متاح فقط للمقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية وإنما التمويل المتوفر لجميع المواطنين السعوديين.

بالنسبة للمواطنين الذين يعملون في القطاع الحكومي لا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي.

أما العاملين بالقطاع الخاص يكون براتب شهري يصل الى 6000 ريال سعودي، ولابد من ألا يقل الراتب الشهري عن هذا الحد حتى يتم الموافقة على القرض الشخصي من بنك الراجحي السعودي.

كيفية التقديم على التمويل الشخصي من بنك الراجحي السعودي بفترة سداد 240 شهر:

من الجدير بالذكر حيث يوفر مصرف الراجحي طريقة سريعة وسهلة للعملاء حتى يمكنهم التقديم على التمويل الشخصي وذلك من خلال التقديم لجميع العملاء عن طريق الإنترنت خلال دقائق وأهم المستندات المطلوبة التي حددها بنك الراجحي للحصول على التمويل هي:

أهم المستندات المطلوبة للحصول على قرض الراجحي:

1- على العميل الراغب في الحصول على القرض القيام بأول خطوة وهي الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي السعودي.

2- بعد الدخول على الموقع الرسمي للبنك عليك كتابة الإسم ثم تسجيل جميع البيانات المطلوبة، على أن تكون هذه البيانات جميعها مسجلة بطريقة صحيحة.

3- قم بوضع رقم سري للحساب وسيقدم لك البنك عرض لجميع التمويلات الخاصة ببنك الراجحي السعودي، ثم تختار ما ترغب به من القروض المقدمة التي تناسبك للحصول عليه.