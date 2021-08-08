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رابط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن تفعيل بعض الخطوات من أجل التقديم الخاص بالمواطنين من أجل الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، فقد أوضحت الوزارة آلية احتساب مبلغ المعاش وطريقة احتساب الدخل الخاص بكل مواطن، وقد وضحت الوزارة أيضاً بعضاً من بنود اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي حتي يستطيع المواطن التقديم علي معاش الضمان الاجتماعي، من خلال مكاتب العمل الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من خلال الموقع الإلكتروني التابع للوزارة أو من خلال الاتصال بهاتف الوزارة الذي تم تخصيصه للتقديم علي المعاش، وسوف نوضح لكم رابط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443.
شروط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443 والفئات المستفيدة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكدت علي ضرورة توافر عدد من الشروط العامة التي تشملها اللائحة التنفيذية الخاصة بالوزارة، وحتي يستحق المواطن التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي يجب توافر الشروط التالية علي جميع المواطنين:
- شرط توافر الجنسية السعودية من أجل التقديم علي الضمان علي أن يتم استثناء المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي أو الأرملة من سعودي، وأيضاً أبناء الزوجة التي تحمل الجنسية السعودية والمتزوجة من أجنبي.
- هناك أولوية للمواطنين من كبار السن سواء من الرجال أو النساء، بالإضافة الي اختيار الأسر التي تعول أطفالاً والتي يغيب عنها رب الأسرة أو أن يكون رب الأسرة مفقود، بالإضافة الي أولوية الاحتيار لأسر مدمني المخدرات، والأيتام والمطلقة التي لديها أبناء.
- النساء اللاتي ليس لهن عائل أو أن يكون زوجها مفقود أو من المدمنين.
- يمكن للأبناء مجهولي النسب الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي.
- يجب للشخص الراغب في الحصول علي معاش الضمان أن يمتلك حساب بنكي شخصي به داخل المملكة.
- يجب أن يكون المستفيد يقيم داخل السعودية إقامة كاملة.
- يشترط علي المتقدمين عدم تعدي الحد المانع المحدد من جانب الضمان الاجتماعي الجديد.
كيفية التقديم علي معاش الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية
- يجب الدخول علي موقع الوزارة التالي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الدخول من خلال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
- الضغط علي نموذج التقديم الخاص بمعاش الضمان ثم تسجيل البيانات المطلوبة.
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