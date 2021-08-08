وزارة الموارد البشرية تحدد خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي 1443

وزارة الموارد البشرية تحدد خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي، خاطبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض مواطني المملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، بأن هناك بعض من المستجدات التي تخص اللائحة التنفيذية، والتي توضح كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي بالنسبة للفرد المستقل أو لرب الاسرة، والتي تتلخص في الآتي هو أن قيمة المعاش الذي يتقاضاه المستحق هو (قيمة الدخل الشهري مقتص منه 50٪ من قيمة الدخل المكتسب).

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

تقديم ما يثبت أن جنسية المستحق سعودية

وفي حالة إذا كان المستفيد من أصحاب الإعاقة فعليه تقديم تقرير طبي يبثت ذلك

يلزم على عائل الأسرة تجميع كافة بيانات أفراد الأسرة من عدد الأفراد واعمارهم وخلافه

كما في حالة أن رب الأسرة فرد غير الأب فعليه تحديد من هو عائل الأسرة

أن يندرج تحت قائمة الفئات محدودة الدخل وشديدة الاحتياج

يلزم عدم امتلاك المستفيد اي من الأملاك العقارية أو التجارية.

كيفية التقديم على طلب معاش الضمان الاجتماعي 1443

تعددت طرق التقديم على طلب معاش الضمان الاجتماعي، حيثُ حددت الوزارة أنه من الممكن تقديم الطلب من خلال المكاتب التابعة للوزارة أو من خلال الرقم الهاتفي المختص لتلك الخدمة أو من خلال الرابط الإلكتروني التابع للوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكما حددت الوزارة أيضا الخطوات المتبعة في حالة التقدم من خلال المنصة الإلكترونية وتتمثل تلك الخطوات في الآتي :

الدخول عبر البوابة الرسمية الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

التوجه إلى القائمة الجانبية والنقر عليها لاختيار الرابط الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية

ومنها يتم الانتقال على صفحة يتطلب فيها تسجيل رقم الإقامة أو الهوية وكلمة المرور ثم النقر على خانة دخول

ثم استكمال باقي البيانات لإتمام عملية التقديم من تعبئة تاريخ الميلاد والاسم الرباعي ورقم الهوية وغيره.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي شهرياً، وفي موعد ثابت ومحدد وهو يوم عاشر من كل شهر، حيثُ يتم صرف المعاش على جميع المستحقين الذين ينطبق عليهم شروط وضوابط اللائحة التنفيذية، كما يشترط على المستحقين تحديث بياناتهم حتى يتمكنوا من استحقاق الحصول على المعاش.