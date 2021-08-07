نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض مشروع ناشئ في السعودية|| قروض بنك التنمية الاجتماعية يصل إلى 300 ألف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض مشروع ناشئ في السعودية، تعد قروض مشروع بدء التشغيل في المملكة العربية السعودية، من أهم المشاريع التي يعمل عليها بنك التنمية الاجتماعية حالياً، حيث يعتبر بنك التنمية من أكثر البنوك الخدمية انتشاراً في إقليم المملكة العربية السعودية والذي يعمل لخدمة المواطنين حيث يقدم العديد من الخدمات مثل الادخار والقروض المالية لقطاع من الفئات مثل قروض الأرامل والعاطلين عن العمل والأيتام، وكذلك يعمل على تقديم الدعم المالي لعدد كبير من الفئات مثل دعم المشاريع الصغيرة وتقديم القروض المادية، ويتساءل المواطنين بالمملكة عن كيفية الحصول على قرض مشروع ناشئ من بنك التنمية الاجتماعية.

شروط التقديم على قرض مشروع ناشئ 1443

أتاح بنك التنمية الاجتماعية السعودي قروض مالية لدعم المشاريع الناشئة وتم تحديد قيمة المبلغ والذي يصل قيمته إلي 300 ألف ريال سعودي، وذلك بهدف تسجيع الشباب على الاندماج في سوق العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة بشكل شامل للمواطنين وشروط التقديم على هذا القرض هي كالتالي:

يجب ألا يكون طالب القرض قد تقدم بطلب للحصول على أي من القروض الأخرى المتنوعة التي يقدمها البنك. أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة. مطلوب إدارة مشروع بدوام كامل. خلو السجل العدلي لطالب القرض من أي إشكال في الشرف والأمانة ومن أي مخالفة ، إلا إذا تم تبرئته مما ينسب إليه بحكم قضائي بات. توافر الخبرة الكافية في إدارة المشاريع. الأولية في المشاريع الطبية لمن يحمل مؤهل طبي. عسى أن يكون المشروع ذا قيمة للاقتصاد السعودي. أن يكون طالب القرض سعودي الجنسية. يجب أن يظهر المشروع في قائمة المشاريع التي يمولها البنك. ضرورة السماح للوضع المالي لمقدم الطلب بالحصول على القرض لسداده فيما بعد. مطلوب خبرة سنة واحدة على الأقل في مجال المشروع الذي يرغب مقدم الطلب في الحصول على القرض من أجله. ولا يتوقع أن تتجاوز قيمة المشروع 300 ألف ريال سعودي.

خطوات التقديم على قرض مشروع ناشئ

إذا كنت تريد الحصول على قرض ناشئ من بنك التنمية الاجتماعية فيجب استيفاء الشروط اللازمة للحصول على القرض، ويمكنك التقدم بطلب للحصول على القرض باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية.

ثم اتبع الخطوات واملأ جميع المعلومات المطلوبة.

ثم اذهب إلى الراعي لإجراء المقابلة الشخصية عندما يتم إخطارك.

توقيع عقد التمويل في حالة موافقة البنك على حصولك على قرض لمشروع بدء التشغيل.

أخيرًا ، احضر الدورات التدريبية.

طرق التواصل مع مسؤولي بنك التنمية الاجتماعية

في حالة وجود مشكلة في عملية الاتصال وإذا كان الشخص يرغب في التحدث إلى الشخص المسؤول عن خدمة البنك للرد على الشكاوى والاستفسارات والرد عليها ، فيمكنه الاتصال بهذا الشخص المسؤول على النحو التالي: