شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين 1443

ما هي شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين 1443؟ يعد هذا السؤال واحد من ضمن أكثر الأسئلة التي يطرحها الكثير من المتقاعدين في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية وذلك لأن يعرفون شروط التسجيل في معاش الضمان من أجل زيادة مصدر الدخل الشهري لهم.

الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين 1443

برنامج الضمان الاجتماعي هو واحد من ضمن برامج التنمية المالية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لأن تساعد الكثير من المواطنين في المملكة علي تحسين الحالة الماليه لهم، ويتم تقديم هذا البرنامج كمعاش شهري يحصل عليه الفئات المسحتقة والمنطبق عليها الشروط ومن ضمن هذه الفئات المتقاعدين من القوات المسلحة السعودية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

يتم التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي إلكترونياً عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في مجموعة السطور التالية:

الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أٍسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية الخدمات الإلكترونية.

اختيار من الصفحة التسجيل في معاش الضمان.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية وأسم المستفيد.

إدخال تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري في المكان المخصص له.

تكتب رقم الحساب البنكي وتحديد البنك المسجل فية.

رفع كافة الأوراق المطلوبة منك بصيغة pdf.

الضغط علي زر التسجيل.

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين 1443

أوضحت مؤسسة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الموارد البشرية عده شروط يجب إن تتوافر وذلك لأن يحصل علي المعاش المتقاعد العسكري وهي: