نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين 1443 في المقال التالي
ما هي شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين 1443؟ يعد هذا السؤال واحد من ضمن أكثر الأسئلة التي يطرحها الكثير من المتقاعدين في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية وذلك لأن يعرفون شروط التسجيل في معاش الضمان من أجل زيادة مصدر الدخل الشهري لهم.
الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين 1443
برنامج الضمان الاجتماعي هو واحد من ضمن برامج التنمية المالية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لأن تساعد الكثير من المواطنين في المملكة علي تحسين الحالة الماليه لهم، ويتم تقديم هذا البرنامج كمعاش شهري يحصل عليه الفئات المسحتقة والمنطبق عليها الشروط ومن ضمن هذه الفئات المتقاعدين من القوات المسلحة السعودية.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي
يتم التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي إلكترونياً عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في مجموعة السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أٍسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية الخدمات الإلكترونية.
- اختيار من الصفحة التسجيل في معاش الضمان.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية وأسم المستفيد.
- إدخال تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري في المكان المخصص له.
- تكتب رقم الحساب البنكي وتحديد البنك المسجل فية.
- رفع كافة الأوراق المطلوبة منك بصيغة pdf.
- الضغط علي زر التسجيل.
شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين 1443
أوضحت مؤسسة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الموارد البشرية عده شروط يجب إن تتوافر وذلك لأن يحصل علي المعاش المتقاعد العسكري وهي:
- يجب إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية.
- يشترط إن لا يقل عمر المتقاعد عن 60 سنة عند التقديم في المعاش.
- إن لا يكون لدية ممتلكات خاصة تساعد علي زيادة الدخل الشهري.
- يجب إن لا يكون لدي المتقاعد مصدر إضافي للدخل من مشروعات تجارية.
- إن لا يكون حاصل علي مساعدات مالية من الحكومة في المملكة العربية السعودية.
- يشترط إن لا يكون غير قادر علي العمل أو كسب الأموال.
- إن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية بصفة دائمة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.