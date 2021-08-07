طريقة إضافة تابع في تطبيق صحتي 1443 وحجز تطعيم كورونا من تطبيق صحتي

إضافة تابع في تطبيق صحتي 1443 تعتبر واحدة من ضمن الأمور التي تهم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يعرفون الطريقة الصحيحة التي يمكن إن يتم أستخدامها في عملية تسجيل الأبناء والتابعين في تطبيق وزارة الصحة حتي يتمكنوا من إستخدام جميع الخدمات التي يقدمها التطبيق لهم.

إضافة تابع في تطبيق صحتي 1443

تطبيق صحتي هو واحد من ضمن التطبيقات الحديثة التي قامت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بإطلاقة في الفترة الاخيرة وذلك لأن يتم من خلال هذا التطبيق حجز مواعيد تطعيم كورونا وأيضاً ليقدم الكثير من الخدمات الأخري مثل حجز مواعيد الذهاب إلي المستشفيات وأيضاً عرض الوضع الصحي لكل من المواطنين والمقيمين.

طريقة حجز لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي

لأن تقوم بعملية حجز لقاح كورونا يجب عليك القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية :

تحميل تطبيق صحتي من متجر التطبيقات الخاص بك.

تثبيت التطبيق ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب عليه.

اختيار من القائمة الخاصة بالتطبيق الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة لقاح كورونا.

اختيار حجز موعد.

بعد ذلك تكتب الأسم ثم رقم الهوية أو الإقامة.

إدخال بيانات الحالة الصحية لك.

بعد ذلك تكتب عنوان المنزل.

تحديد المستشفي القريبة لك.

اختيار من قائمة المواعيد الموعد المناسب لك للحصول علي تطعيم كورونا.

الضغط علي زر التسجيل.

طريقة إضافة تابع في تطبيق صحتي 1443

يسمح لك تطبيق صحتي الإلكتروني بإضافة الأبناء والتابعين في الحساب الخاص بك وذلك لأن تقوم بمتابعتهم ويكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية: