موعد صرف المساعدة المقطوعة ذي الحجة 1442 والاستعلام عن أسماء المستفيدين

متي موعد صرف المساعدة المقطوعة ذي الحجة 1442، يعتبر هذا السؤال واحد من ضمن الأسئلة التي قد تدور في أذهان الكثير من المستفيدين من مقطوعة الضمان في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يعرفون نتيجة القبول في المقطوعة وأيضاً موعد صرف الدفعة الجديدة منها حيث إن موعد الإيداع يختلف أحياناً من شهر إلي أخر.

صرف المساعدة المقطوعة ذي الحجة 1442

المساعدات المقطوعة هي أحدي البرامج التمويلة المالية التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية إلي العديد من المواطنين الذين يعانون من ضعف الدخل الشهري وذلك لأن يتم تحسين مستوي الدخل لهؤلاء الاسر أو المواطنين، والفئات المستحقة للمقطوعة هم المطلقات والأرامل والرجال الغير قادرين علي الكسب والأطفال اليتامي.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي إلكترونياً عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:

الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في الموقع.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية الخدمات الإلكترونية.

اختيار من الصفحة الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك تقوم باختيار تسجيل جديد.

تكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية في الممكان المخصص له.

كتابة تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية لك.

كتابة رقم الهاتف المخمول.

تخديد البنك ثم إدخال رقم الحساب البنكي.

الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.

النقر علي زر التسجيل.

موعد صرف المساعدة المقطوعة ذي الحجة 1442

من المتوقع إن تقوم وزارة الموارد البشرية بصرف المقطوعة بعد إن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي، وقد خصصت الوزارة خدمة إلكترونية للمستفيدين من أجل الاستعلام عن الممقطوعة ومواعيد الأيداع عبر القيام ببعض الخطوات وهي: