نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى حساب المواطن للدفعة 45 وخطوات الاستعلام عن مدى الاستحقاق في برنامج حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى حساب المواطن للدفعة 45 يعتبر من الأمور الهامة في المملكة العربية السعودية حيث نجد أن الحكومة طرحت المستحقين في هذا البرنامج لشهر اغسطس 2021 الدفعة رقم 45 ويتساءل الكثير من المستحقين عن موعد نزولها، ويريدون أن يستعلموا عن نتائج الأهلية حتى يتمكنوا من معرفة المبلغ المستحق هذا الشهر، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على الموضوع بالتفصيل.

متى حساب المواطن للدفعة 45

من المعروف أن موعد حـساب المواطن يعتبر اليوم العاشر من الشهر الميلادي هو اليوم الذي يتم فيه صرف مستحقات دعم حساب المواطن إلى المستحقين، وإذا جاء يوم العاشر من الشهر الميلادي يوم الجمعة.

فسوف يتم تأجيل الصرف إلى يوم السبت الموافق 11 من الشهر الميلادي، وطبقًا إلى هذه الآلية، فإن الدفعة الجديدة من هذا البرنامج رقم 45 لحـساب المواطن سوف يتم صرفها يوم الثلاثاء الذي يوافق 10 من شهر أغسطس لعام 2021 حيث إن الصرف فسوف يكون في يوم اثنين محرم لعام 1423.

خطوات الاستعلام عن مدى الاستحقاق في برنامج حساب المواطن

هناك مجموعة من الخطوات التي يقوم بها الأفراد ليتعرفوا على مدى استحقاقهم لهذا البرنامج من عدمه، وأهم هذه الخطوات:

يتم فتح موقع حسـاب المواطن الرسمي عبر شبكة الإنترنت من خلال الرابط المباشر له.

تظهر مجموعة من البيانات يقوم المستخدم بكتابتها بحيث يضع دائرة أمام الحقول التي تظهر له مثل هل هو مسجل في هذا البرنامج من قبل.

وسوف يضع الإجابة أمام الحقل نعم أو لا .

اختيار مستقل أم أنه معه مجموعة من الأفراد.

بعد أن تنتهي من إدخال جميع البيانات السابقة اضغط على أيقونة احسب التي تكون ذات لونها أخضر.

تظهر أيقونة حساب المبلغ المستحق حسب عدد أفراد الأسرة.

ويتم كتابة جميع الأفراد التابعين للشخص إذا كان عمرهم أقل من ثمانية عشر عام والزوجة.

كما يكون هناك مكان مخصص لكتابة الأفراد الذين تكون أعمارهم أكبر من 18 عام.

وفي النهاية يتم كتابة مجموع أفراد الأسرة.

ثم يقوم الشخص بالضغط على أحسب.

تظهر له المبلغ المستحق للحصول عليها من هذا الدعم.

تحدثنا في هذا المقال عن متى حساب المواطن وتعرفنا على الموعد المحدد لصرف دعم حساب المواطن لشهر أغسطس.