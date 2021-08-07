تعمل وزارة الإسكان السعودية على تقديم الكثير من الحلول السكنية المتنوعة إلى المواطنين عبر طرح البرامج المتنوعة والمختلفة وخاصة الى مستحقي دعم سكني حتى يمكنهم الحصول على المسكن المناسب، ويعتبر من أهم برامج الوزارة التي تم طرحها مؤخرا كانت أراضي الإسكان المجانية، حيث يتم منح المستحقين من المواطنين أراضي مجانية تخضع إلى عدد من القواعد و الشروط، و الحصول على تمويل عقاري بعدها حتى يمكنه البناء، وقد سبق أن شاركناها معكم من قبل تفاصيل منحة أراضي الإسكان و تعرفنا على كيفية حجز أراضي الإسكان المجانية و المدعومة بالكامل من قبل الحكومة السعودية، وما هي طريقة الاستعلام عن أراضي الإسكان المجانية برقم السجل، واليوم نتعرف على كيفية الحصول على وحدة سكنية مدعومة بالكامل من خلال السطور التالية .

كيف تحصل على وحدة سكنية مدعومة بالكامل ؟ الإسكان تجيب

و بداية من أجل الحصول على وحدة سكنية مدعومة بالكامل من قبل الدولة، فقد كشف الموقع الرئيسي لوزارة الإسكان عن ضرورة التسجيل أولا في موقع سكني الإلكتروني، و استكمال عملية التسجيل و التي تبدأ بإدخال البيانات الشخصية و تنتهي بالموافقة على الشروط و الأحكام، و تكون النتيجة ظهور رسالة تؤكد كون المتقدم مؤهل تماما للحصول على وحدة سكنية مدعومة بالكامل من الحكومة.

و لكن في الوقت نفسه فقد حددت الحكومة السعودية، عددا من الشروط و القوانين حتى يكون هذا المتقدم مؤهلا للحصول على وحدة سكنية مدعومة بالكامل، و من تلك الشروط على سبيل المثال:

أن يكون الشخص المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

لا يقل عمر الشخص المتقدم لطلب الوحدة السكنية المدعومة عن 25 عاما .

أن لا يكون الشخص المتقدم يملك منزلا خاصا به خلال الخمس السنوات الأخيرة قبل تقديم الطلب.

يجب على الأسرة التي تتقدم لطلب الوحدة مقيمة بشكل كامل في داخل المملكة.

في حالة كان المتقدم بالطلب أرملة أو مطلقة فيجب أن يكون قد مر على الطلاق أو الوفاة عامان على الأقل.

جدير بالذكر أن الحكومة السعودية قد أكدت على أن هناك موعدا محددا من أجل صرف الدعم السكني للسادة المستحقين ، و هو اليوم الرباع و الشعرين من كل شهر ميلادي.