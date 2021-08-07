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عمر شويل - جدة حساب المواطن نتائج الدفعة 45 لشهر أغسطس وخطوات تحديث بيانات المستفيد 1443هـ ، تزايدت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن نتائج الدفعة الخامسة والأربعين لحساب المواطن السعودي، وذلك عقب الإعلان على الحساب الرسمي لتويتر الخاص ببرنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية الدفعة 45 لشهر أغسطس، ومطالبة المستفيدين بضرورة التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن، لمعرفة أحقية المستفيد من الحصول على الدعم المادي المُقدم من عدمه، والذي يعتبر من أهم برامج الدعم المادي المُقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية لأصحاب الدخل المحدود و الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا داخل المملكة لإعانتهم ورعايتهم المستمرة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها وخاصة وسط أجواء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

الاستعلام عن نتائج الأهلية لحساب المواطن السعودي الدفعة 45

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عن ضرورة تحديث البيانات الخاصة بمستفيدي الدعم المادي لنتائج الأهلية الدفعة 45 المُقدم من الحكومة السعودية، والذي من المقرر صرفه بصفة شهرية اليوم العاشر من كل شهر ميلادي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحسابك المواطن.

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 45

يستطيع المستفيد السعودي الإستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة الخامسة والأربعين لحساب المواطن السعودي عن طريق عدة خطوات وهى كالآتي ذكره:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن السعودي .

. الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، حتى يتم الإستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 45.

تدوين البيانات المطلوبة بشكل صحيح( الاسم، ورقم الهوية).

الضغط على أيقونة استعلام.

موعد صرف الدفعة 45 لحساب المواطن 2021 م

يقبل الكثيرون من مستفيدي الدعم المادي المُقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية الخاصة بحساب المواطن السعودي، هذه الأيام على الشبكة العنكبوتية للتحديث بياناتهم الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني الخاص بحسابك المواطن.

حيث يُعد هذا الدعم المادي بمثابة نقطة هامة في حياة الكثيرين لمساعدتهم في حياتهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمرون بها داخل المملكة العربية السعودية.

من الجدير بالذكر فأنه تم تحديد اليوم العاشر من كل شهر ميلادي لصرف الدفعات الخاصة بحساب المواطن السعودي للمستفيدين، وفي حالة وجود عطلة رسمية في هذا اليوم سيتم صرف المساعدات المالية في اليوم التالي له، وعلى هذا النحو فقد تم تحديد موعد صرف الدفعة 45 الخاصة بحساب المواطن يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 م.

الفئات المستفيدة من برنامج الدعم المادي حساب المواطن