طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن برقم الهوية و موعد إيداع الدفعة 45

طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن برقم الهوية و موعد إيداع الدفعة الحديدة 45 عبر البوابة الرسمية حيث يتساءل الكثير من المستفيدين عن التطورات الجديدة في فتح التسجيل الجديد في حساب المواطن، خاصة بعد إعلان البرنامج عن وجود نظام جديد لصرف الدعم المالي الجديد المقدم من السلطات الحكومية، يعد برنامج حساب المواطن من البرامج التي تعمل على حماية المواطن والأسر السعودية من محدودي الدخل وغير القادرين على العمل ،بالإضافة إلى الظروف الطارئة التي ساءت معيشتهم جائحة فيروس كورونا و عدم قدرتهم على الحياة، فمن هنا يقدم لهم الدعم المالي في صوره مساعده ماليه تقدر بقيمة 36 ريال سعودي في الشهر وللحصول على هذا الدعم يجب توافر عده شروط وضوابط للمتقدم قد وضعت من قبل الوزارة عبر هذا المقال سوف أوضح لكم كيفيه تسجيل جديد في حساب المواطن برقم الهوية و موعد إيداع الدفعة 45 وللعلم الموقع الإلكتروني لحساب المواطن عبر المنصة الرسمية هو الموقع الوحيد الذي يستقبل طلبات المستفيدين ولا يوجد مكاتب تتبع برنامج حساب المواطن في أي مكان بأنحاء المملكة.

طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن

أما طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن يمكن تنفيذها عبر الخطوات الأتية:

البدء في الدخول المباشر على بوابة حساب المواطن عبر اتباع الرابط الرسمي. ثم إدخال بيانات المستخدم مثل (رقم الهوية الوطنية / تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري / رقم الجوال). يجب إدخال رمز التحقيق البشري. عند الوصول لهذه الخطوة يجب مراعاة قراءة الشروط والأحكام التي أعلن عنها برنامج حساب المواطن. لابد من الموافقة على الشروط من أجل إتمام عملية التسجيل. وبعد خيار الضغط فوق أيقونة (تسجيل). هنا يستقبل المستخدم رسالة عبر الهاتف الجوال المسجل في البوابة الإلكترونية بالإضافة الى الرقم السري. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وبعد كلمة المرور المرسلة عبر الهاتف ثم رمز التحقيق. قم بالضغط على أيقونة (دخول). سوف يوضح أمامك خانة يتم من خلالها تغيير كلمة المرور. يقوم المستخدم بتغيير كلمة المرور الحالية ويكتب بدلا منها كلمة المرور الجديدة مع التأكيد. القيام على رفع الوثائق الهامة والمطلوبة. ثم التحويل إلي صفحة تعبئه الطلب و كتابة بيانات الحالة الاجتماعية و العنوان. تسجيل بيانات التابعين للمتقدم أن وجد. ثم كتابة البيانات التي توضح الدخل الشهري ورقم الحساب البنكي للمتقدم. ثم الضغط على تقديم الطلب. سوف تظهر أمامك على صفحة الموقع تؤكد نجاح عملية التسجيل تمكنك منها الدخول على البوابة الإلكترونية للموقع.

موعد إيداع الدفعة 45 لدعم حساب المواطن

قد أوضح برنامج حساب المواطن الأفراد الراغبين في التحقق من الأهلية خلال البوابة الإلكترونية، وينتظر المستفيدين موعد إيداع الدفعة الشهرية من قبل حساب المواطن من اجل تلبيه احتياجات الأسرة اليومية من محدودي الدخل والمسجل أسماءهم في حساب المواطن لاستقبال الدفع الدفعة 45 لشهر أغسطس الجاري والتي تصادف يوم الثلاثاء الموافق 10 ميلادي و2 من محرم هجرية.

طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية