نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصرين 1443ه‍ / 2021م في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، يبحث الكثيرين من الوافدين العاملين في المملكة العربية السعودية عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية حيث قامت المملكة العربية السعودية بفرض حظر الطيران بين السعودية ومصر بسبب فيروس كورونا المستجد تفاديا لأزدياد أعداد المصابين في المملكة العربية السعودية لذلك يبحث الجميع عن موعد عودة الحياة بين البلدين مرة أخرى.

موعد فتح الطيران بين السعودية ومصر:

يتسائل الكثيرين من الوافدين والعاملين في المملكة العربية السعودية عن موعد فتح الطيران خاصة وانهم قامو بحجز تذاكر الطيران أكثر من مرة حتى يستطيعون العودة الى حياتهم وعملهم بشكل طبيعي الا انهم في كل مرة يتم تحديد موعد فتح الطيران يفاجئوا بأنه تم تأجيل السفر ويضطرون الى إلغاء رحلاتهم.

ومن الجدير بالذكر انه قد أعلنت وزارة السياحة المصرية عن موعد فتح الطيران بين المملكة العربية السعودية لاستقبال رحلات السياحة ورفع حظر الطيران لكل حاملي التأشيرات السياحية وأنه سوف يتم تطبيق هذا القرار بدءا من 1 أغسطس 2021 الحالي، وعلى كل الراغبون في السفر للمملكة العربية السعودية تقديم شهادة رسمية تفيد بحصوله على التطعيم بالأضافة الى الحصول شهادة رسمية تفيد أجرائه تحليل pcr، وان تكون النتيجة سلبية ويمكن التسجيل عبر تطبيق توكلنا.

الطيران المدني السعودي:

وقد أعلنت هيئة الطيران المدنى في المملكة العربية السعودية انه تم اطلاق خدمة واتس اب للمسافرين حتى يسهل علي المسافرين عملية استخلاص الاوراق وانهاء الأجراءات وحماية المسافرين وقد أوضحت هيئة الطيران المدني ان رقم واب اب الذي عليه الخدمة هو 0115253333، وسوفر الواتس اب الكثير من الأجراءات على المسافرين كما أنهم يمكنهم الأستفسار عن أي شئ بخص السفر والأوراق وحل أي مشكلات تواجه المسافر .

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية عودة الحياة وفتح الطيران ولم يقتصر الأمر على عودة السياحة فقط بل أنها أعلنت عن فتح باب العمرة للراغبين في زيارة الأراضي المقدسة واداء مناسك العمرة .

وإلى الأن لم تقرر المملكة العربية السعودية موعد محدد لفتح الطيران بين مصر والسعودية خاصة للوافدين والعاملين في المملكة العربية السعودية وسنوافيكم بأي جديد فيما يخص موعد فتح الطيران بين السعودية ومصر