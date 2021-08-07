طريقة وشروط التقديم على معاش الضمان الاجتماعى 1443؛ زاد البحث من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية عن معاش الضمان الاجتماعي، حيث بينت وزارة الموارد البشرية أن هناك مستجدات تخص آلية احتساب المعاش وذلك وفقاً للمادة الثامنة في اللائحة التنفيذية والتي تنص على أن للأسرة أو الفرد المستقل حق في الحصول على المعاش في حالة إن كان الدخل الذي يتم الحصول عليه شهرياً أقل من الحد الأدنى للمعاش، وفيما يلي نعرف معكم عن كل ما يخص معاش الضمان الاجتماعي.

طريقة التقديم على معاش الضمان الاجتماعى 1443

يُعد معاش الضمان الاجتماعي من أهم الأشياء التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لتحسين الوضع المادي للأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الحصول على المعاش و تعاني من سوء الحالة المادية، وفيما يلي خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعى 1443 :

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. القيام بتسجيل الدخول إن كان للمتقدم حساب في الموقع. عمل حساب جديد إن كان المتقدم يقوم بالدخول لأول مرة. كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة مثل العنوان وبيانات الحساب البنكي. تدوين إجمالي الدخل الشهري. القيام بتسجيل بيانات العائلة ثم إرفاق كافة المستندات المطلوبة. الضغط على تقديم الطلب. يقوم النظام بعد ذلك بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف الجوال بها النتيجة عند قبول الطلب. كما يمكنكم الإتصال على رقم وزارة الموارد البشرية لمعرفة النتيجة وهو 1990099.

شروط التقديم على معاش الضمان الاجتماعي

تم تحديد بعض الشروط من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي وهي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الجنسية سعودي الجنسية والإقامة أي يكون مقيم في المملكة العربية السعودية. يستثنى من الشرط السابق المرأة الغير سعودية التي تزوجت من رجل سعودي، وأبناء الزوجة السعودي التي تزوجت من غير السعودي. يمكن أن تحصل المرأة التي ليس لها أحد يعولها أو المتوفى زوجها على المعاش. إن كان المتقدم متزوج يجب لا يقل عمره عن 35 عام. كما يجب أن لا يزيد دخل الأسرة عن الحد الأدنى للمعاش. يجب أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي.

وبهذا نكون قدمنا لكم طريقة وشروط التقديم على معاش الضمان الاجتماعى 1443.