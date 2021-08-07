شروط وخطوات التقديم على معاش التضامن الاجتماعي 1443 الجديد عبر موقع وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية

طريقة وشروط التقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443، نقدمها إليكم عبر موقع ثقفني، حيث أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية عن البند الجديد الخاص بصرف المعاشات والذي ينص على أنه يجب أن يكون دخل الأسرة أو الفرد المقدم على المعاش أقل من الحد الأدنى للمعاش، ومنذ صدور هذا القرار والمواطنين السعوديين في حالة بحث مستمر عن طريقة وشروط التقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل عبر هذا الموضوع لجميع متابعي موقعنا.

شروط التقديم على معاش الضمان الاجتماعي

أن يكون المتقدم على طلب معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443 سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم يقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن يكون المتقدم من فئة كبار السن رجال أو سيدات.

أن يشترط فيه البند الجديد الذي ينص على أن يكون دخل الأسرة أقل من الحد الأدنى للمعاش.

يجب أن يكون المتقدم على طلب المعاش لدية حساب بنكي لكي يتم صرف المعاش من خلاله.

أن تكون السيدة صغيرة السن تعول أطفال ومطلقة أو أرملة، كما يمكن أن تحصل أيضًا على المعاش في حالة كون زوجها من مدمني المخدرات.

يتم صرف المعاش للأيتام كما يتم صرفه للأطفال مجهولي الآباء.

طريقة التقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443

قم بالدخول على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

في حالة كونك مستخدم جديد قم بإنشاء ملف شخصي.

قم بتسجيل رقم الهوية وكلمة المرور والإقامة.

ثم اختر كلمة دخول.

املأ البيانات الشخصية والتي تتمثل فى بيانات عائل الأسرة وبيانات دخلهم وبيانات الحساب البنكي المطلوبة منك.

أدخل معلومات الأسرة والدخل.

ارسل المستندات المطلوبة واضغط على تقديم.

يذكر انه فى حال الموافقة على الطلب سوف يتم إرسال رسالة على الرقم المسجل مع بياناتك.

المستندات المطلوبة للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بعد القيام بتوضيح طريقة وشروط التقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443 نتناول في هذا الجزء مستندات التقديم والتي يجب أن تكون مستندات حكومية رسمية، حيث أكدت الوزارة أن الأوراق المطلوبة تختلف من حالة لأخرى فالأرملة لا يطلب منها نفس الأوراق التي تطلب من المطلقة وهكذا