بأقل راتب بالمملكة تمويل سريع بالتقسيط على 60 شهر مع إمكان للتمويل

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عمر شويل - جدة بأقل راتب بالمملكة تمويل شخصي سريع ولا يحتاج إلى وجود كفيل وأيضاً لا يحتاج إلى تحويل الراتب لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية فهناك عدد من العروض التمويلية الميسرة والمرنة والتى تقدمها شركة إمكان للتمويل بالسعودية من أجل مساعدة العملاء سواء العميل السعودي أو المقيم أو المتقاعد فتوفر الشركة التمويل الشخصي التأجيري والذى يخدم كل هولاء العملاء.

بأقل راتب بالمملكة التمويل الشخصي التأجيري من إمكان للتمويل

التمويل الشخصي التأجيري من إمكان للتمويل بالسعودية يستطيع العميل من خلاله الحصول على السيارة التي يرغب فيها وهذا التمويل التأجيري يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة ويتميز هذا التمويل أيضاً بالمزايا التالية:

التمويل التأجيري من إمكان للتمويل بالسعودية لا يحتاج إلى كفيل.

إمكان للتمويل بالسعودية توفر التمويل التأجيري دون الحاجة إلى تحويل الراتب.

يتميز التمويل التأجيري من إمكان بأن قيمة التمويل ربما يصل حتى مليون ريال سعودي.

القرض التأجيري لدى إمكان يتميز بنسبة استقطاع تصل إلى 75%.

يحصل على موافقة سريعة على طلب التمويل التأجيري من إمكان بالسعودية.

يستطيع العميل طالب التمويل التأجيري من إمكان تقسيط قيمة التمويل على 5 سنوات.

1900 ريال سعودي هو الحد الأدنى لراتب العميل المتقدم.

يتميز القرض التأجيري لدى شركة إمكان بأنه متاح لكل من السعودي والمقيم.

متطلبات التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية

شركة إمكان للتمويل بالسعودية وضعت مجموعة من الطلبات التى يشترط توافرها لدى العميل المتقدم لكي يحصل العميل على التمويل التأجيري والحصول على مزايا التمويل ونحن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أهم تلك المتطلبات:

تقديم الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية.

توفير رخصة قيادة غير منتهية الصلاحية.

العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية.

تقديم كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

تقديم سعر السيارة

طريقة التقديم على التمويل التأجيري لدى شركة إمكان

العميل السعودي وأيضاً المقيم يستطيع طلب الحصول على التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل من خلال استخدام عدة طرق مختلفة ولكنها بسيطة جدا والطرق هي: