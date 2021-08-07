نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين في السعودية لشهر أغسطس 2021 تحديث أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المملكة العربية السعودية بإصدار بيان بتثبيت سعر البنزين بالمملكة، بعد أن أعلنت وزارة البترول عن وجود بعض التغيرات الطفيفة في أسعار البنزين بالمملكة، وقد أصدر وزير البترول بالمملكة العربية السعودية تصريحات بشأن أسعار البنزين اليوم في السعودية عبر المؤتمر الصحفي الذي أوضح به التغيرات التي قامت المملكة بالتخطيط لها لزيادة الانتاج بالأسواق المحلية، في السطور المقبلة نوضح تفاصيل اسعار البنزين في السعودية لشهر أغسطس 2021.

اسعار البنزين في السعودية لشهر أغسطس 2021

أوضحت الجهات المعنية أسعار البنزين في السعودية عبر بيانات تم اصداره يشير إلى ثبات سعر البنزين بعد التغيرات الطفيفة التي حدثت عليها بالمملكة العربية السعودية بالأسواق المحلية. وجاءت أسعار البنزين على النحو التالي:

يقدر قيمة سعر بنزين اوكتان 91 بحوالي 2.18 ريال سعودي.

بنزين اوكتان 95 يقدر قيمته بحوالي 2.33 ريال سعودي للتر الواحد.

سعر الديزل في المملكة العربية السعودية بعد التثبيت بلغ 0.52 ريال سعودي.

سعر الكيروسين بالمملكة العربية السعودية يبلغ قيمة 0.70 ريال سعودي.

بينما جاء سعر غاز البترول المسال في المملكة قيمة 0.75 ريال سعودي.

المملكة العربية السعودية هي واحدة من دول الخليج العربي التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي للنفط على مستوى العالم. حيث يقدر بحوالي 268.5 مليار برميل نفط سنويًا، لتكون المملكة هي أكبر الدول في انتاج المواد البترولية وتصدير النفط إلى كافة الدول بالعالم.

موعد مراجعة أسعار البنزين أرامكو السعودية

يتم الاعلان عن آخر تحديثات أسعار البنزين أرامكو السعودية في اليوم العاشر من الشهر الميلادي. ومن المقرر أن تتم مراجعة أسعار البنزين في السعودية والإعلان عنها عن الشهر الجاري في يوم 10 أغسطس 2021. على أن يتم تطبيق أسعار البنزين الجديدة في كامل المناطق بالمملكة العربية السعودية في صباح يوم 11 أغسطس 2021.

هذا وقد أوضحت لجنة المتابعة الخاصة بأسعار البنزين في السعودية أن أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس تأتي بزيادة وتغيرات طفيفة في هذا الشهر على أن تكون الزيادة فيما بين 11 و12 فلس. بينما زاد سعر لتر الديزل في المملكة العربية السعودية بمقدار يبلغ حوالي 3 فلس بالمقارنة بأسعار البنزين بالسعودية عن شهر يوليو الماضي لعام 2021.