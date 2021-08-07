نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل تطبيق الـ ALKAHRABA وطريقة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم المشترك في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد ظهور تطبيق الكهرباء وتفعيله على هاتفك الذكي، أصبح في الإمكان معرفة قيمة فاتورتك برقم الحساب أو برقم المشترك، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم كيفية تحميل تطبيق الكهرباء، وعرض مميزات تطبيق الكهرباء بجوالك، وعرض خطوات الإستعلام عن فاتورة الكهرباء وطريقة السداد، حيث يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن أسهل طريقة لـ الإستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الشركة السعودية للكهرباء، التي وقفت العمل رسميًا ونهائيًا بطباعة الفواتير ورقيًا، واستبدلتها بالفاتورة الإلكترونية، التي يمكنك الاستعلام عنها عبر جوالك في خطوات بسيطة عبر تحميل تطبيق الكهرباء، وذلك في إطار حرصها على تطوير خدماتها واستمرار تواصلها مع مشتركيها في أي وقت وأي مكان، ويخدم هذا التطبيق كافة المشتركين بصورة مبسطة وسهلة للقيام بعدة ميزات ضرورية للمواطنين في كافة أنحاء المملكة، كما يمكن الاستعلام برقم المشترك عبر الموقع الرسمي.

مميزات تطبيق الكهرباء عبر الجوال:

استعراض مكاتب الخدمات وطريقة الوصول إليها. عرض المعلومات العامة. التسجيل في خدمة رسائل الجوال القصيرة وخدمة الفاتورة الإلكترونية. الاستعلام عن الفاتورة واستعراضها عن طريق رقم الحساب. الاستعلام عن حالة الطلب عن طريق رقم الطلب.

خطوات الإشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية:

بعد تحميلك لتطبيق الكهرباء يمكنك الإشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية لكي تحصل على إشعار شهري من خلال بريدك الإلكتروني بنزول قيمة فاتورتك على جوالك من خلال التطبيق وكما يأتيك إشعار عن موعد فصل الخدمة في حال عدم سداد فاتورتك، و إشعار بإستلام سداد الفاتورة، يتطلب إشتراك فيها تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء، ثم إختيار الإشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية، ثم تعبئة كافة البيانات المطلوبة، ثم كتابة رقم الحساب والبريد الإلكتروني، ثم إختيار اللغة وتسجيل الرمز المرئي.

روابط تحميل تطبيق الـ ALKAHRABA

أما روابط تحميل تطبيق الكهرباء لجميع المنصات الإلكترونية، فهي كالآتي:

يتم تحميل الرابط من خلال جوجل بلاي أو من خلال متجر بلاي أو رابط تحميل من على محرك البحث جوجل.

الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية :

أما بخصوص من لم يتوفر معه تطبيق الكهرباء على جواله فيمكنه الإستعلام عن فاتورة إستهلاكه للكهرباء من خلال رقم الهوية ، و بعض الخطوات السهلة البسيطة، من خلال رابط الشركة السعودية للكهرباء ، بالإضافة إلى الرقم المجاني لشركة الكهرباء الذي من خلاله يمكن الإستفسار عن قيمة فواتير الكهرباء، ونعرض لكل متابعينا خطوات إستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية كالتالي:

الدخول على الرابط الخاص بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء. يتم كتابة رقم الحساب الذي سجلت به. يتم كتابة بعض الرموز المرئية والتي تؤكد أنك صاحب الحساب ويجب أن تكتب هذه الرموز بشكل صحيح. يتم الضغط على كلمة عرض وسوف تجد الفاتورة أمامك.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب:

حتى يتم الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب القديم عليك بإتباع الخطوات الآتية :

يتم الدخول على الرابط المخصص في خدمة الإستعلام الإلكتروني عن فاتورة الكهرباء. يتم ملىء البيانات التي توجد أمامك والتي تبدأ برقم الحساب. يتم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك الذي سوف تتلقى عليه الإشعارات من هيئة الكهرباء. يتم الضغط على زر التسجيل حتى تكون قد شاركت بالفعل في الخدمة. هذا الموقع يتيح لك استخدام اللغتين العربية والإنجليزية لسهولة التعامل مع اللغة التي تفضلها. يجب التأكد من كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح حتى يتم ارسال الاشعارات عليه من قبل هيئة الكهرباء.

طريقة سداد الفاتورة :

لكي يتمكن المواطن من سداد قيمة فاتورته عملت شركة الكهرباء على توفير عدة طرق للدفع والتي أقرتها الشركة السعودية للكهرباء يتم من خلال إختيارك لإحدى الطرق يتم دفع فاتورتك دون إنقطاع الكهرباء، وتعتبر طريقة السداد عدة طرق متنوعة حتى تتناسب مع جميع العملاء وهي كالتالي: