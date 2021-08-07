شروط وخطوات التقديم علي معاش الضمان الاجتماعي 1443

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التقديم علي معاش الضمان الاجتماعي 1443 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي شكبة الأنترنت الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بالحصول علي الشروط العامة للتقديم علي المعاش الخاص بالضمان وأيضاً معرفة كيفية التقديم علي هذا المعاش المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
التقديم علي معاش الضمان الاجتماعي 1443
معاش الضمان الاجتماعي يعتبر واحد من ضمن البرامج الاجتماعية التي تقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث إن هذا المعاش يتم صرفة شهرياً إلي الفئات التي تستحقة وينطبق عليها الشروط وذلك لأن يتم مساعدتهم في تحسين الحالة المالية لهم حيث إن هذه البرامج الاجتماعية التي تقدمها المملكة من ضمن خطة رؤية المملكة 2030.
شروط الضمان الاجتماعي 2021
يوجد عدة شروط من أجل الحصول علي المعاش حيث إن وزارة الموارد البشرية وضعت هذه الشروط من أجل تنظيم الحصول علي المعاش وتكون هذه الشروط وفقاً للنحو الأتي:
- يجب إن يكون المتقدم للحصول علي المعاش مواطن سعودي الجنسية.
- إن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.
- يجب إن لا يكون في عمر يقل عن 35 سنة إن كان متزوج.
- يجب إن لا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن الحد المانع لمعاش الضمان.
- يمكن إن يتم منح المعاش إلي المرأة السعودية المتوفي زوجها.
- يمنح هذا المعاش للأطفال الايتام وأيضاً مفقودي الأهل.
خطوات التقديم علي معاش الضمان الاجتماعي 1443
يوجد العديد من الخطوات التي يجب عليك القيام بها من أجل التقديم علي معاش الضمان حيث تكون هذه الشروط وفقاً لمجموعة السطور التالية وهي:
- الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت مباشرة.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار التقديم في معاش الضمان.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية ثم البيانات الشخصية.
- كتابة رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.
- إدخال قيمة الدخل الشهري.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الحساب البنكي.
- الضغط علي زر التسجيل.
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