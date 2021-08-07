نزول حساب المواطن موعد صرف دفعة أغسطس 2021 وخطوات الاستعلام عن أهلية الدعم

نزول حساب المواطن، يُعد واحد من أكثر البرامج التي تقدم دعم مادي لجميع المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وذلك من المواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم من أجل عيش حياة كريمة، وذلك يبحث الآلاف من المواطنين عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودي عن موعد نزول حساب المواطن، ويتم نزول حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد لكل دفعة جديدة ويُساعد حساب المواطن المواطنين على تحمل أعباء الحياة الاقتصادية كما يساعد على تحمل غلاء أسعار المياه والكهرباء والطاقة وغيرها العديد من غلاء الأسعار، وفي هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم كافة المعلومات الخاصة بالاستعلام عن الحساب وموعد نزله وموعد صرف الدفعة الجديدة الخاصة بشهر أغسطس 2021.

موعد نزول حساب المواطن

قام الحساب الرسمي للحساب على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بالإعلان عن موعد نزول حساب المواطن 1443 حيث أعلن الحساب أن الموعد الخاص بالصرف سيكون يوم الثلاثاء القادم الموافق العاشر من شهر أغسطس الجاري الموافق اليوم الثاني من شهر محرم لعام 1443 هجريًا، أي أنه لا يتبقى سوا ثلاثة أيام فقط على نزول الحساب الخاص بالدفعة الجديدة للحساب ليتم صرفه من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين مستحقي الدعم والحاصلين على الدفعة الجديدة، وعادة ما يتم نزول الحساب الخاص بالدفعات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد إلا في حال وجود اجازات رسمية أو توافق هذا اليوم مع يوم عطلة الأسبوع فيتم تأجيل الصرف ليوم أو يومين حتى انتهاء الإجازة.

استعلام نزول حساب المواطن

كما يتساءل العديد من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن نزول حساب المواطن، ونقدم لكم في هذا المقال الخطوات اللازمة للاستعلام عن نزول الحساب كالآتي: