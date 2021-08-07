نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة ارامكو تكشف أسعار البنزين في السعودية لشهر أغسطس 2021 لأخر تحديث gasoline prices في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين في السعودية 2021 وأخر تحديث حددته شركة أرامكو حول أسعار البنزين لشهر أغسطس في المملكة العربية السعودية لا يزال محط اهتمام الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة خلال الفترة الجارية حيث تعمل شركة أرامكو المسئولة عن المواد البترولية في المملكة العربية السعودية على مراجعة أسعار الوقود للسيارات والتي تقوم بها كل شهر ما دفع أعداد كبيرة من المواطنين بالمملكة بالبحث عبر منصات ومحركات البحث عن الأسعار الجديدة المحددة لهذا الشهر ويتم ذلك وفقا لرؤية المملكة 2030.

موعد مراجعة أسعار البنزين لشهر أغسطس 2021

ويتم مراجعة أسعار البنزين لشهر أغسطس 2021 في المملكة العربية السعودية والإعلان عنه يوم 10 من شهر أغسطس الجاري على أن يتم تنفيذ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من صباح اليوم الحادي عشر من الشهر الجاري حيث أشارت لجنة متابعة أسعار الوقود برفع أسعار البنزين خلال هذا الشهر بزيادة بسيطة في البنزين والتي تتراوح بين 11و12 فلساً، بينما ارتفعت أسعار الديزل بمقدار 3 فلوس فقط لكل ليتر عن الشهر الماضي.

أسعار البنزين في السعودية 2021

وكانت أسعار البنزين في السعودية والمحروقات والمواد البترولية بالمملكة العربية السعودية قد تراجعت في شهر أبريل الماضي بنحو ربع درهم للتر الواحد وهو ما يعد أكبر تراجع من نوعه على مستوى شهري منذ قيام المملكة بتحرير الأسعار في شهر أغسطس لعام 2015 كما يحدد أسعار الوقود بالمملكة وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للبترول سواء كان ارتفاعا او انخفاضا وسعر الاشغال للشركة وبعد ذلك تقوم وزارة الطاقة والصناعة باعتمادها رسميا بصورة شهرية.

توقعات أسعار البنزين لشهر أغسطس

ومن المتوقع ان ترتفع الأسعار بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة من قبل شركة أرامكو المسئولة عن المواد البترولية في المملكة العربية السعودية. على أن تكون الأسعار الجديدة في السعودية للمواد البترولية وأسعار البنزين لشهر أغسطس في السعودية على النحو التالي:-

أولا سعر بنزين 91 في السعودية اليوم يبلغ نحو 2.18 ريال سعودي.

ثانيا سعر لتر بنزين 95 في السعودية 2.33 ريال سعودي.

ثالثا سعر لتر الديزل اليوم في السعودية بلغ نحو 0.52 ريال سعودي.

رابعا سعر الكيروسين فقط بلغ حوالي 0.70 ريال سعودي.

خامسا سعر لتر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر دول العالم في انتاج وتصدير النفط والمواد البترولية حيث تملك ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم بنحو يقدر بـ268.5 مليار برميل بما في ذلك 5.4 مليارات برميل وهو أكبر احتياطي نفطي في العالم حتى تجاوزتها فنزويلا لتصل إلى 300 مليار برميل