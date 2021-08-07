نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جرام الذهب في السعودية 2021 بالريال والدولار بعد ارتفاعه عالميًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر جرام الذهب في السعودية 2021 ؛ يحرص جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية على متابعة أخبار العملات، والذهب الذي يعتبر أكثر ما تحبه النساء، والبعض يعتبره نوعًا من أنواع الادخار، وتعددت أسباب الشراء ويبقى أمرًا واحدًا وهو الحرص على معرفة ما هو سعر جرام الذهب في السعودية باعتباره من أهم المعادن النفيسة التي يحرص الجميع على معرفة كل الأخبار عنها، ومن خلالنا اليوم سنتعرف على سعر جرام الذهب عند الشراء.

سعر جرام الذهب في السعودية 2021

العامل الرئيسي الذي يؤثر بشكل رئيسي على سعر جرام الذهب في السعودية هو سعر برميل النفط في السعودية.

ويتسبب في تذبذب سعره سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وبعد ذلك يؤثر سعر الدولار أيضًا.

هذا بالإضافة إلى أنه من الضروري معرفة أن سعر الذهب عند البيع يختلف عن سعره عند شراء الذهب وهو مستعمل من لدى التاجر.

كما أنه يتوفر سوق بيع الذهب المستعمل، كما يختلف السعر عند بيع الذهب السعودي المستعمل والذهب الغير سعودي المستعمل.

اسعار جرام الذهب 2021 في المملكة بالريال والدولار

وبالطبع عندما تتأثر البلاد بأي من التغيرات السياسية أو مرور البلاد بجائحة كورونا يتسبب في ارتفاع سعر الذهب أيضًا في السعودية، وهذا أحدث سعر جرام الذهب في السعودية:-

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية 218.59 ريال سعودي، 58.29 دولار أمريكي.

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 191.26 ريال، 51 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية 163.94 ريال، 43.72 دولار.

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 127.51 ريال، 34 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية فيبلغ 109.01 ريال، 29.06 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية 1.526 ريال، 406.91 دولار.

سعر كيلو الذهب 218.017 ريال، 58.129 دولار.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

يؤثر أيضًا ارتفاع سعر الدولار في المملكة العربية السعودية بشكل كبير على سعر الذهب، وعندما يتراجع أيضًا يحدث انخفاض كبيرًا في سعر جرام الذهب، وهذا مما يدفع الكثير من الأشخاص في سرعة القيام بالشراء، ولقد ارتفاع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% ليصبح 1816.01 دولار للأوقية، كما أنه وصل إلى أدنى مستوياته منذ فترة طويلة ليصبح 1804.49 دولار.