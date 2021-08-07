إعفاء مصرف الراجحي أسقاط الأقساط المستحقة بشروط وخطوات التقديم الإلكتروني

إعفاء مصرف الراجحي السعودي للعملاء يتم بعد تطبيق كافة الشروط والضوابط المطلوبة ويحصل عليها كل من ينطبق عليه الشروط والأحكام والمتطلبات الأساسية للحصول على إعفاء الراجحي بالمملكة العربية السعودية وهناك أقبال متزايد على التقديم الإلكتروني على طلب إعفاء بنك الراجحي وأسقاط الأقساط الشهرية المستحقة على العملاء الذين قد منحوا قروض ميسرة بدون تحويل الراتب الشهري من بنك الراحجي ولم يستطيعوا سداد تلك القروض نظراً للظروف الصعبة التي يعشون فيها في المجتمع السعودي وسوف نوضح اليوم عبر موقع ثقفني كيفية التقديم على طلب إعفاء قرض الراجحي لكافة العملاء التي يتوفر لهم الشروط المعلنة للحصول على الإعفاء المطلوب في أراضي السعودية.

أسقاط الأقساط المستحقة بالبنك وطلب إعفاء مصرف الراجحي

جاء طلب أسقاط الأقساط الشهرية المستحقة وإعفاء مصرف الراجحي لكافة العملاء التي يتطابق معهم الشروط والاحكام المطلوبة للإعفاء نظراً الظروف الأقتصادية التي تمر بها المملكة العربية السعودية وذلك بسبب مرض فيروس كورونا لذلك تقرر في المملكة:

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وكذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمنح إعفاء للعملاء من سداد الأقساط الشهرية المستحقة والمتبقية لدى مصرف الراجحي بعد تطابق كل الشروط المطلوبة.

وافق مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية بتقديم الإعفاء المطلوب لبعض من الفئات المستحقة تحت ضوابط معلنة من المصرف.

شروط الحصول على إعفاء بنك الراجحي السعودي بالمملكة

لابد أن يكون المتقدم قد أصيب بعجز كلي يمنعه من العمل أو الحركة بذلك يتم تقديم طلب إعفاء مصرف الراجحي وسوف يتم الموافقة عليه.

التأمين التكافلي لكافة العملاء لذلك إذا توفى عميل يمنح له هو وأسرته إعفاء من مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية.

خطوات وطريقة التقديم الإلكتروني على طلب إعفاء مصرف الراجحي