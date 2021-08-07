نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة ليندو كيفية التسجيل في منصة ليندو لدعم المشاريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة ليندو كيفية التسجيل في منصة ليندو لدعم المشاريع , يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية , عن رابط , وموقع , وخطوات التسجيل في منصة ليندو , من أجل الحصول علي الدعم المالي , والتمويل الخاص بالمشاريع الخاص بهم , في المملكة العربية السعودية , لذلك ازداد أعداد الباحثين بشكل كبير عن منصة ليندو عبر , محركات البحث , وعلي وجه الخصوص محرك البحث جوجل , فهو ملجأ الكثيرين , وبعدما لاحظنا أعداد البحث الكبيرة بشأن منصة ليندو , في مواقع البحث المختلفة, قررنا أن نعرض لكم خلال هذا المقال , كل المعلومات بشأن منصة ليندو , فمثلا سوف نقوم بعرض الرابط الخاص بالمنصة , وفواتير التمويل , كما وسوف نقوم بعرض خطوات التسجيل أيضا , تابعوا ما يتيسر من المقال الأتي

التسجيل في منصة ليندو

يوجد بعض الخطوات البسيطة علبك اتباعها للتسجيل بنجاح في منصة ليندو , لدعم المشاريع الصغيرة , والمتوسطة , خطوات التسجيل في منصة ليندو كما يلي :

أولا قم بالدخول الي رابط موقع منصة ليندو ثانيا قم باختيار الشركة أو المستثمر الذي ترغب به ثالثا يجب عليك الموافقة علي جميع الشروط والأحكام بعد قراءتها جديدا رابعا قم بالضغط علي تسجيل خامسا قم بكتابة بريدك الإلكتروني , في المكان المخصص وبشكل صحيح سادسا قم بعمل كلمة مرور تستطيع تذكرها سابعا قم بكتابة رقم هاتفك في المكان المخصص ثامنا قم بإدخال رمز التحقق

بهذا تكون قد اتممت عملة التسجيل في منصة ليندو بنجاح .

شروط التسجيل في منصة ليندو

قيمة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي سبعة في المائه فقط , كما وذكرت شركة ليندو , أن مثل هذه الشركات , لا تحتاج الي قروض تقلدية بسبب الفائدة , كما ويوجد بعض الشروط للتسجيل في منصة ليندو , في المملكة العربية السعودية , شروط التسجيل في منصة ليندو :

يجب أن لا يتجاوز عمر الشركة المتقدمة للحصول علي القرض عمر السنه استحقاق خلال فترة طلب التمويل ضرورة أن تكون مبيعات شركتك صادرة عن جهة حكومية , أو شركة خاصة في المملكة العربية السعودية

ويمكن التواصل مع منصة ليندو عن طريق الأرقام الخاصة بهم , يمكن الاتصال بالرقم التالي للتواصل ..920033026