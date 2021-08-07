يعد مصرف الإنماء في المملكة العربية السعودية أحد الشركات المصرفية التي تعمل في القطاع المالي السعودي في خدمة المملكة ، يقوم منهج العمل مصرف الإنماء علي الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ، وتأسس مصرف الإنماء ليكون كيان مصرفي متكامل يتقلد أعلي درجة في التقييم المالي بالمملكة وفق الضوابط الشرعية علي المستويين الإقليمي والعالمي ، ويعتمد مصرف الإنماء علي حجم ضخم لرأس المال ، يستطيع من خلاله المصرف تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات والخطط المستقبلية الواعدة ، داعماً بذلك مستوي موثوقتيه لدي عملاؤه والمساهمين ، ورفع مستوي الأمان المالي في العوائد ، ويقوم علي إدارة المصرف مجموعة من كوارد العمل المالي ذات الخبرات القوية والمهارات الإدارية العالية والمهارات التسويقية والمالية المتميزة علي مدي سنوات طويل في أسواق المال المحلية والعالمية ، ويطرح مصرف الإنماء منتج تمويل الأسهم بضوابط الشريعة الإسلامية بنمط تملك المصرف للاسم ثم إعادة بيعها للعميل بهامش ربحي معلن ، ومن خلال مقالنا اليوم نقدم لكم طريقة ومزايا منتج تمويل شخصي 2 مليون ريال من مصرف الإنماء ، كما يمكنكم التعرف علي شروط التمويل الميسر من إمكان.

‏أهم مميزات تمويل شخصي 2 مليون ريال من مصرف الإنماء

أهم مزايا التمويل الشخصي من مصرف الإنماء التي يقدمها البنك لجميع عملائه كالآتي :

يوفر البنك لصاحب الطلب موافقة فورية لأي قرض شخصي.

يتيح المصرف حرية اختيار الأسهم المجازة من الهيئة الشرعية.

حد الائتمان الأقصى للتمويل حتى 2 مليون ريال سعودي

حدود فترة السداد علي التمويل حتى 60 شهراً.

التمويل لا يشترط وجود كفيل.

القرض التمويلي متاح لكل من السعوديين والمقيمين.

يفرض المصرف رسوم إدارية بقيمة تعادل 1% من المبلغ الإجمالي للتمويل ، وذلك بحد اقصي 5,000 ريال.

ميزة متطلبات أسهل لخدمة أفضل.

إمكانية استخدام حاسبة التمويل الشخصي مصرف الإنماء.

حلول استثمارية تلبي تطلعاتك من خلال تمويل الأسهم بصيغ متوافقة مع الأحكام الشرعية.

كيف يمكن الحصول علي الحد الشامل في بيع الأسهم من مصرف الإنماء ؟

يقدم مصرف الإنماء التمويل الشخصي للعملاء الراغبين في الحصول على الحد الشـامل عليك بإتباع الخطوات التالية :

أولاً تعبئة النموذج الخاص ببيع الأسهم المحلية من موقع المصرف الإلكتروني. ثانياً تقوم بفتح حساب لدى مصرف الإنماء. ثالثاً تحضير خطاب تعريف بالراتب مصدق من جهة العمل ، وموضح فيه مدة الخدمة لدي صاحب العمل. رابعاً نموذج تحويل الراتب علي مصرف الإنماء. خامساً تقديم بيان جهة عمل معتمدة لدى مصرف الإنماء.

ولمعرفة قائمة جهات العمل المعتمدة لدي المصرف ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 8001208008 كما يمكن للعملاء استخدام حاسبة التمويل الشخصي بنك الإنماء.

طريقة طلب التمويل

للراغبين في الحصول علي قروض التمويل الشخصي من مصرف الإنماء للتمويل الشخصي ، إتباع الخطوات التالية :

الدخول علي طلب التمويل من خلال رابط موقع بنك الإنماء علي الإنترنت.

تعبئة المعلومات الشخصية و بيانات الاتصال.

المعلومات الشخصية الاسم: رقم هويتك الوطنية/الإقامة: العمر: جهة العمل: الراتب الشهري: نوع الخدمة المرغوبة؟ بيانات الاتصال رقم الجوال: * ********05 الوقت المناسب للاتصال:

