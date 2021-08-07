شروط أخذ قرض ثاني من بنك التسليف | شروط قرض التسليف الجديد 1441

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عمر شويل - جدة شروط أخذ قرض ثاني من بنك التسليف من أهم الشروط الخاصة بأنواع التمويل، ومن الجدير بالذكر أن بنك التسليف من البنوك الهامة في المملكة العربية السعودية، ويقدم العدد من أنواع التمويل المختلفة للمواطنين، كما يقدم عدد كبير من التسهيلات والمميزات لجميع العملاء، سواء كان المقترض أسرة أو فرد، وسواء كان القرض لزواج أو قروض ترميم، وفي مقال اليوم سوف نتحدث معكم تفصيلياً عن الشروط الخاصة بالحصول على قرض ثاني من بنك التسليف السعودي.

شروط قرض التسليف الجديدة 1441

عند الرغبة في الحصول على قرض أو تمويل من بنك التسليف، يجب معرفة يجب أولاً الإطلاع على الشروط المطلوبة والأساسية للحصول على قرض من بنك التسليف، وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

يجب أن يكون العميل سعودي الجنسية.

يحب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام، ويجب أن لا يزيد عن 70 عام.

أن يكون العميل غير مالك لأي مشروع للتمويل.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 2000 ريال، ويجب تقديم مستندات لإثبات ذلك.

يشترط تقديم الأوراق المطلوبة كاملة.

يشترط وجود كفيل أو ضامن سعودي.

شروط أخذ قرض ثاني من بنك التسليف

بالنسبة للشروط الخاصة بالقرض الثاني من بنك التسليف للحصول على قرض ثاني أو ثالث من أي فروع في أنحاء السعودية فإنها شروط خاصة، حيث أنه في حالة طلب القرض أول مرة يتم منح العميل القرض وفقاً للشروط الأساسية التي تم ذكرها في الأعلى، أما في حالة طلب قرض مرة أخرى يتم منح العميل القرض وفقاً شروط أخذ قرض ثاني من بنك التسليف، تتلخص فيما يلي:

قرض الزواج يتم منحة للمرة الثانية في حالة وفاة الزوجة الأولى أو الطلاق قبل الدخول بالزوجة الأولى. ويحب تقديم المستندات التي تثبت ذلك.

في القروض الأخرى يجب أن يكون تم سداد جميع المستحقات الخاصة بالقروض السابقة.

يحب تقديم مستندات إثبات القدرة على سداد الأقساط الخاصة بالقرض الجديد.

أنواع قروض الضمان الاجتماعي

يوفر بنك التنمية الاجتماعية المعروف باسم بنك التسليف العديد من أنواع التمويلات المختلفة مثل، قرض الأسرة، تمويل الزواج، قرض كنف للمطلقات، قرض نفاذ للعاطلين.