تمويل 50 ألف ريال بدون كفيل | تعرف على الشروط وطريقة التقديم

يبحث المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن شروط وطريقة التقديم على تمويل 50 ألف بدون كفيل، حيث أن هذا النوع من أهم أنواع التمويل التي يقدمها عدد من البنوك السعودية إلى الوافدين في حالة رغبة المقيم في الحصول على فرص شخصي لشراء الاحتياجات الأساسية مثل منزل أو سيارة، ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من التمويل من أنواع القروض الحديثة، والتي لم تمت متوفرة في الوقت السابق، ومن أهم مميزات هذا النوع من التمويل أنه متوافق للشروط والضوابط الشرعية الإسلامية، كثيرا يتم فرض أي فوائد على العميل عند الحصول على التمويل الخاص بالأغراض الشخصية.

شروط الحصول على تمويل 50 ألف ريال بدون كفيل

يوجد العديد من البنوك السعودية التي تقدم خدمات التمويل والاقتراب الشخصي للوافدين إلى المملكة، وتعمل هذه البنوك على تقديم التمويل من الخدمات المميزة، ولكن وضعت بعض الشروط اللازمة للحصول على تمويل 50 ألف ريال بدون كفيل، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

يجب أن لا يقل الراتب الموظف في القطاع الخاص عن 400 ريال شهرياً.

يحب تقديم كشف حساب بنكي خاص بالثلاث أشهر الأخيرة.

يجب تقديم طلب خاص بالحصول على القرض.

يشترط أن تكون جهة العمل من الجهات المعتمدة لدى البنك.

يحب تقديم جميع المستندات المطلوبة الخاصة بالوظيفة.

يقوم العميل بتحويل الراتب آلة البنك.

يتعهد العميل بسداد الأقساط في موعدها.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شخصي في السعودية

على العملاء المقيمين داخل المملكة الراغبين في الحصول على قرض شخصي بدون كفيل. أن يقوموا بالاطلاع على المستندات المطلوبة، وذلك من أجل تجهيزها كامله، وفيما يلي الأوراق المطلوبة:

تقديم صورة من كافة الهوية.

يكب تقديم وثيقة خاصة بمفردات المرتب، إن كان ثابتا، وفي حال المرتب المتغير، يكب تقديم وثيقة مفردات مرتب الستة أشهر الأخيرة.

يجب تقديم فاتورة كهرباء أو مياه، وذلك من أجل إثبات محل السكن.

صورة من الكشف الخاص بالحساب البنكي للأشهر الأخيرة.

يقوم العميل بالاقتراض على قبول تحويل الراتب إلى البنك، لضمان سداد الأقساط.

حاسبة القرض الشخصي

يمكن للمواطنين والمقيمين من خلال موقعنا معرفة طريقة حساب القرض الشخصي، وكذلك معرفة طريقة تقديم طلب الحصول على قرض شخصي والأوراق المطلوبة.