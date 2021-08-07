متي ينزل حافز سؤال يراود أذهان الكثيرين من مستحقي هذا الدعم في المملكة العربية السعودية، فهو من ضمن البرامج المُقدمة من قبل الملك عبدالله بن عبد العزيز لكي يدعم جميع الأشخاص الباحثين عن العمل للحد من نسبة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، ويتسم بمجموعة من المزايا التي لا مثيل لها في باقي البرامج الأخرى ومن أبرزها تعزيز فرص الحصول على وظيفة.

متي ينزل حافز

أعلنت الحكومة السعودية عن موعد نزول حافز وهو يوم الخامس من كل شهر ميلادي ولكن مع مراعاة الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، حيث أن في حالة موافقة يوم الصرف ليوم الجمعة فسيتم الصرف في تلك الحالة يوم الخميس، أما إذا وافق الصرف يوم السبت فيتم تأجلية الصرف ليوم الأحد.

ما هي شروط استحقاق حافز؟

هناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها وهي:

ضرورة ألا يكون الشخص المتقدم لدعم حافز مستحق لأي معاش تقاعدي أخر.

يلزم ألا يكون طالب الدعم موظف سواء في القطاع الخاص أو العام.

ضرورة ألا يكون مستفيد من أي برنامج دعم أخر في المملكة.

يجب أن يكون المتقدم للجصول على الدعم قادر على العمل.

يشترط ألا يكون طالب أو متدرب في أياً من المراحل التعليمية المختلفة.

ينبغي ألا يكون ممتلك نشاط تجاري خاص به أو لديه دخل ثابت.

كيفية طلب دعم حافز

يرغب الكثير من الباحثين في المملكة العربية السعودية في معرفة طريقة الحصول على الدعم ويُمكنهم ذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي: