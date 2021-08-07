نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي ينزل حافز في المقال التالي
متي ينزل حافز سؤال يراود أذهان الكثيرين من مستحقي هذا الدعم في المملكة العربية السعودية، فهو من ضمن البرامج المُقدمة من قبل الملك عبدالله بن عبد العزيز لكي يدعم جميع الأشخاص الباحثين عن العمل للحد من نسبة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، ويتسم بمجموعة من المزايا التي لا مثيل لها في باقي البرامج الأخرى ومن أبرزها تعزيز فرص الحصول على وظيفة.
متي ينزل حافز
أعلنت الحكومة السعودية عن موعد نزول حافز وهو يوم الخامس من كل شهر ميلادي ولكن مع مراعاة الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، حيث أن في حالة موافقة يوم الصرف ليوم الجمعة فسيتم الصرف في تلك الحالة يوم الخميس، أما إذا وافق الصرف يوم السبت فيتم تأجلية الصرف ليوم الأحد.
ما هي شروط استحقاق حافز؟
هناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها وهي:
- ضرورة ألا يكون الشخص المتقدم لدعم حافز مستحق لأي معاش تقاعدي أخر.
- يلزم ألا يكون طالب الدعم موظف سواء في القطاع الخاص أو العام.
- ضرورة ألا يكون مستفيد من أي برنامج دعم أخر في المملكة.
- يجب أن يكون المتقدم للجصول على الدعم قادر على العمل.
- يشترط ألا يكون طالب أو متدرب في أياً من المراحل التعليمية المختلفة.
- ينبغي ألا يكون ممتلك نشاط تجاري خاص به أو لديه دخل ثابت.
كيفية طلب دعم حافز
يرغب الكثير من الباحثين في المملكة العربية السعودية في معرفة طريقة الحصول على الدعم ويُمكنهم ذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:
- انتقل مباشرة إلى الرابط الرسمي الخاص بالبوابة الوطنية للعمل طاقات.
- بعد ذلك أضغط على مستخدم جديد ثم اختر الهوية ثم أدخل كلاً من اسم المستخدم، ورقم الهوية.
- أيضاً قم بكتابة تاريخ الميلاد، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني، وكلمة المرور وأكد عليها.
- قم بإنشاء رقم سري لنظام الرد الآلي ثم أدخل كافة الأرقام الموضحة على الشاشة ثم أنقر على الموافقة على الشروط والأحكام.
- أضغط على التالي وسوف يتم استقبال رسالة على جوالك تحتوي على رمز تأكيد قم بإدخاله.
- قم بكتابة الرمز المرسل ثم أنقر على تأكيد وقم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وباقي البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة.
- قم بتعديل السيرة الذاتية الخاصة بك ثم انقر على برامجنا واختر حافز البحث عن عمل وقم بكتابة البيانات.
- أضغط على خانة تقديم الطلب وسوف يتم الرد عليك سواء بالقبول أو الرفض.
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