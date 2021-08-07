نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة مقيم تسجيل اللقاح muqeem رابط تسجيل دخول مقيم علم 2021 الجوازات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض رابط بوابة مقيم تسجيل اللقاح الإلكتروني، وذلك بعد أن تم توجيه الدعوة من الإدارة العامة للجوازات السعودية لكافة المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين السعوديين بضرورة تسجيل اللقاح إلكترونياً عبر بوابة مقيم تسجيل الدخول قبل الوصول إلى المملكة، وأوضحت الجوازات أن ذلك سوف يسهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالدخول، بالإضافة إلى تقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول، حيث يتيح موقع مقيم الإلكتروني إمكانية تسجيل لقاح الآن عن طريق اتباع رابط مقيم muqeem الرسمي المرفق.

بوابة مقيم تسجيل اللقاح

تم تقديم الدعوة رسمياً من قبل الإدارة العامة للجوازات السعودية إلى كافة الأشخاص القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين السعوديين من المحصنين وغير المحصنين من أجل تسجيل لقاح كورونا المستجد بشكل إلكتروني عبر بوابة مقيم علم الإلكترونية.

ويشتمل التسجيل في مقيم على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بكافة أنواعها، بالإضافة إلى المقيمين ومرافقيهم، وهذه الدعوة جاءت من قبيل التماشي مع الجهود التي تقوم المملكة ببذلها للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وذلك من أجل المحافظة على سلامة كافة سكان المملكة من المواطنين والمقيمين فيها.

مع التأكيد من جانبها على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة خلال إنهاء إجراءات الدخول، وقد أطلقت وزارة الصحة البوابة الخارجية للتطعيمات من أجل تقديم طلب لاعتماد اللقاح داخل المملكة، ومن جانبها أكدت على ضرورة التأكد من صحة ودقة البيانات المسجلة في الموقع الإلكتروني لتلاشي رفض الطلب المقدم.

رابط مقيم تسجيل الدخول

تتيح بوابة muqeem الإلكترونية إمكانية تسجيل القدوم لعدد من الفئات، حيث يمكن الحصول على خدمات مقيم وفق الشروط الموضحة لكل فئة من الفئات التالية:

زائر محصن. الزائر غير المحصن. زائر للعلاج. مقيم محصن. مقيم غير محصن. العمالة المنزلية المرافقة للمواطنين.

كما يمكن من خلال بوابة مقيم الإلكترونية التي يمكنكم تسجيل الدخول إليها من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (muqeem.sa) التأكد أو التحقق من تسجيل بواسطة رقم التسجيل أو رقم الجواز أو رقم الإقامة، حيث يتم تعبئة أياً منهم بالخانة الفارغة، ثم النقر على أيقونة” تحقق”.

شروط تسجيل زائر محصن

أوضحت بوابة مقيم الإلكترونية الشروط الخاصة لتسجيل زائر محصن عبر الموقع بشكل إلكتروني، حيث يجب توافر الشروط التالية:

حصول الزائر على أحد لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة.

تصديق الشهادة من الجهات الصحية الرسمية في بلاد الأشخاص المسافرين القادمين سواء من وزارة الصحة أو من جهة صحية معتمدة.

يجب أن لا تقل المدة الزمنية بين تلقي الجرعة الأخيرة والمغادرة إلى المملكة عن 14 يوماً.

إحضار المسافر للشهادة الأصلية عند السفر إلى المملكة.

تعبئة البيانات قبل السفر بمدة 72 ساعة “الحد الأقصى”.

إقرار المسافر بصحة البيانات المسجلة، وسوف يتم التحقق والتأكد من المعلومات عند إصدار كارت الصعود للطائرة وفي منافذ الدخول.

ويجب العلم أن عدم الالتزام بهذه الشروط يجعل المسافر عرضه لمنع الدخول إلى الأراضي السعودية، بالإضافة إلى التبعات القانونية المترتبة على المخالفة، كما يجب على كافة المسافرين تحميل تطبيق توكلنا قبل الوصول إلى الأراضي السعودية والتسجيل في تطبيق توكلنا عن الوصول، وعند التسجيل يتم اختيار جنسية المسافر، ثم النقر على “تسجيل” عبر بوابة مقيم تسجيل اللقاح الإلكترونية.