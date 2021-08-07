رابط التسجيل في برنامج الاقتصاديين السعوديين.. البنك المركزي السعودي ساما

رابط التسجيل في برنامج الاقتصاديين السعوديين من خلال البنك المركزي السعودي ساما هو الاستعلامات اليومية للكثير من الأفراد الراغبين في التسجيل في البرنامج، حيث يهدف هذا البرنامج الي تقديم كامل التأهيل لمن يقوموا بالتسجيل بالإضافة الي الحصول علي فرصة من أجل الابتعاث للحصول علي بعض الدرجات العلمية مثل درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في مجال الاقتصاد والتي يتم الحصول عليها من خلال أحد الجامعات المعتمدة عالمياً لدي البنك المركزي السعودي، وقد أوضح البنك المركزي بأن التقديم في برنامج الاقتصاديين السعوديين يتم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، لذا سنوضح لمتابعينا طريقة التسجيل في برنامج الاقتصاديين السعوديين إلكترونياً عبر موقع البنك.

التسجيل في برنامج الاقتصاديين السعوديين وشروطه

يوافق البنك المركزي السعودي علي التسجيل في البرنامج التابع لها من خلال ضرورة توافر عدد من الشروط العامة لدي جميع الأفراد الراغبين في التسجيل، ومن هذه الشروط:

من شروط البرنامج يجب أن يكون المتقدم للبرنامج من الأفراد السعوديين فقط. يجب حصول الشخص على درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في مجال الاقتصاد. لابد وأن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة سواء من جامعة سعودية أو أي جامعة دولية معتمدة لدي البنك. يجب ألا يقل التقدير الخاص بالتقدم عن تقدير جيد جداً، بالإضافة الي توافر معادلة الشهادات التي تم الحصول عليها من خارج أراضي المملكة. يجب ألا يزيد السن عن 27 عام لجميع الأفراد الحاصلين على شهادة البكالوريوس. يجب ألا يزيد السن عن 30 عام للحاصلين على شهادة الماجستير.

تخصصات يمكن التقدم بها في برنامج الاقتصاديين السعوديين

أوضح البنك المركزي بأن التقديم في البرنامج التابع لها يشمل عدد من التخصصات الخاصة بحملة البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية: قسم الاقتصاد، قسم تخصص إدارة الأعمال، قسم المحاسبة، قسم نظم المعلومات الإدارية، قسم الإحصاء والأساليب الكمية، قسم الهندسة والحاسب الآلي، قسم الفيزياء، تخصص التمويل والاستثمار.

التقديم في برنامج الاقتصاديين السعوديين

يتم التقديم في البرنامج المعلن من البنك من خلال الدخول علي موقع البنك المركزي ومن خلاله يتقدم كل فرد بتسجيل طلب وملي نموذج التسجيل الخاص به.