التعليم عودة الإداريين لعام 1443 الدراسي وفق تعليمات التعليم السعودي

التعليم عودة الإداريين لعام 1443 الدراسي ، وفق تقويم السعودية، حسب تعليمات وزارة التعليم السعودية، وسيكون ذلك بمشيئة الله، غدًا الأحد 8 من شهر أغسطس للعام 2021م، الموافق 29 من شهر ذي الحجة للعام 1442هـ، وهو آخر يوم في العام الهجري 1442هـ، وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية، بقيادة معالي الوزير الدكتور/ حمد آل شيخ، أن عودة الإداريين والمشرفين، غدًا الأحد، للعام الدراسي الجديد 1443هـ، استعدادًا وتهيئة لعودة الدراسة، بعد إجازة نهاية العام 1442هـ، مع العلم أن وفق تقويم السعودية، سوف تكون عودة الطلاب والطالبات، بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، لبداية الفصل الأول، للعام الدراسي 1443هـ، يوم الأحد 29 أغسطس 221م، الموافق 21 محرم 1443هـ، وسيسبقها عودة المعلمين والمعلمات، وفق خارطة عودة التعليم حضوريًا، للعام 1443هـ بأمر ملكي سامي.

التعليم عودة الإداريين لعام 1443 الدراسي

إضافة لما سبق ذكره، فإن عودة الإداريين والمشرفين، وفق خارطة عودة التعليم حضوريًا، للعام الدراسي الجديد 1443هـ، جاء قبل موعد إجازة العام الهجري الجديد 1443هـ، بيوم واحد فقط، والتي سيليها عودة المعلمين والمعلمات، وفق خارطة عودة التعليم، يوم الأحد 22 أغسطس 221م، الموافق 14 محرم 1443هـ، قبل بدء الفصل الأول من العام الدراسي الجديد، بأسبوع، للقيام بالاستعدادات والتأكد، من حصولهم على جرعات التطعيم، ضد فيروس كورونا، وفق شروط عودة التعليم حضوريًا، التي نصت عليها وزارة التعليم السعودية.

شروط عودة التعليم للعام الجديد 1443هـ/ 2021م بالمملكة العربية السعودية

في الختام وجب التنويه، أن وزارة التعليم السعودية، وضعت شروط هامة، لحضور الإداريين والمشرفين، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، بالمملكة العربية السعودية، لبدء عام دراسي آمن، وهو ما أطلقت عليه المملكة، نعود بحذر، نذكرها كالتالي: