نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي محرم 1443 ورابط الاستعلام عبر hrsd.gov.sa وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر محرم 1443، من أكثر المواضيع التي تشغل بال المستفيدين من راتب الضمان، حيث تعتمد بعض الأسر الفقيرة في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي، على الدعم المقدم من المملكة في توفير احتياجاتهم المعيشية الضرورية، ومن أكثر الأسئلة المطروحة متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي، وكما هو معروف ومتبع فإن الراتب يتم ضخه في الحسابات البنكية للمستفيدين بدايةً من اليوم العاشر للشهر الميلادي، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشروط الواجب توافرها فيمن يستحق الراتب، وفيما يلي سوف نستعرض معكم شروط الاستحقاق ورابط الاستعلام عن الراتب، من خلال الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

كما ذكرنا سابقاً فإن راتب الضمان يتم ضخه في حساب المستفيدين البنكية، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم التقديم أو التأخير إذا صادف الصرف أيام أجازة، ومن المقرر صرف راتب شهر محرم الاثنين 01\01\1443 الموافق 09\08\2021، لذلك وجب على من لم يحدث بياناته من المستفيدين، سرعة تحديث البيانات حتى يتمكن من صرف الراتب دون أي معوقات.

شروط الاستفادة من راتب الضمان

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط، يجب أن تتوفر فيمن يستحق راتب الضمان وهذه الشروط كالتالي:

أن يكون المستحق للراتب سعودي.

يشترط الإقامة داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يكون راتب من يتقدم بطلب للحصول على الدعم أكبر من الراتب الذي سيتقاضاه من الضمان.

رابط الاستعلام وطريقة حساب الراتب

يتم الاستعلام عن الراتب إلكترونياً، عن طريق الرابط الرسمي الذي توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم الاستعلام باتباع الخطوات البسيطة التالية:

موعد صرف راتب الضمان والفئات المستحقة

اليتامى.

العاجزون عن العمل.

من بلغ سن الشيخوخة.

النساء التي ليس لهم عائل.

الأسرة غير المعولة.

حساب راتب الضمان

الأسرة التي بها فرد واحد يصرف له 1000 ريال سعودي.

إذا كان عدد الأسرة فردين يتم صرف 1285 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من 3 أفراد تصرف 1570 ريال سعودي.

أسرة مكونة من 4 أفراد تصرف 1855 ريال سعودي.

إذا كانت الأسرة مكونة من 5 أفراد 2140 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من 6 أفراد تحصل على 2420 ريال سعودي.

أسرة مكونة من 7 أفراد 2710 ريال سعودي.

إذا كانت الأسرة مكونة من 8 أفراد يتم صرف 3000 ريال سعودي.

تحديث بيانات مستفيدي الضمان

شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ضرورة تحديث بيانات مستفيدي الضمان حتى يتمكن من صرف الراتب كل شهر، ويتم تحديث البيانات بالدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتحديث البيانات برقم الهوية الوطنية، كما نبهت الوزارة أنه سيتم تعليق راتب الضمان لمن لم يقم بتحديث بياناته.