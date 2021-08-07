نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1442 وزارة التعليم عبر نظام نور noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج حركة النقل الداخلي 1442 للمعلمين والمعلمات، من أهم الموضوعات على الساحة خلال الساعات الأخيرة، فقد اقترب الموعد الرسمي الذي حددته وزارة التعليم السعودية لإصدار نتيجة الحركة للنقل الداخلي، بعد أن قامت الوزارة في وقت سابق بإعلان نتائج حركة النقل الخارجي، وذلك ضمن خطة الموضوعة للاستفادة من الكوادر والخبرات من المعلمين والمعلمات، بالتزامن مع موعد بدء الدراسة للعام 1443، وتفعيل العديد من الإجراءات الوقائية على رأسها الحصول على لقاح فيروس كورونا لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، حيث ستكون الدراسة حضورية لمختلف الفئات وكافة العاملين بالتعليم، وقد أصدرت الوزارة حركة الترقيات لموظفي التعليم أوائل الشهر الماضي لاستكمال المنظومة الجديدة، وخلال السطور التالية نوضح لكم متابعينا الكرام تفاصيل الخبر.

رابط نتائج حركة النقل الداخلي 1442

الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور “noor.moe.gov.sa“.

تحديد الدخول من حساب المعلم.

اختيار خدمات شئون المعلمين.

الإعلان عن نتائج حركة النقل للمعلمين والمعلمات 1442

تقوم وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن حركة النقل الخارجي أو الداخلي في مواعيد منفصلة كما تقوم بفتح باب التسجيل على كلا النوعين في مواعيد مختلفة، ولكن خلال هذا العام تم فتح باب التسجيل للنقل الخارجي والداخلي معاً في نفس التوقيت، وتم الإعلان عن نتائج النقل الخارجي منذ فترة وجاري التجهيز لنتائج حركة النقل الداخلي للإعلان في موعدها المحدد يوم الأحد الموافق 29 ذي الحجة 1442، الموافق 8 أغسطس الجاري.

رابط نظام نور للاستعلام عن حركة النقل للمعلمين والمعلمات 1442

حددت وزارة التعليم السعودية رابط موقع نظام نور للإعلان عن نتائج حركة النقل بنوعيه للمعلمين والمعلمات 1442.

فهو نظام إلكتروني رسمي معتمد لدي وزارة التعليم السعودية.

يتم من خلاله تقديم العديد من الخدمات للمعلمين والإداريين وكذالك الطلاب وأولياء الأمور.

فهو منظومة شاملة الخدمات التي يستفيد منها أطراف العملية التعليمية.

ضمن حرص الوزارة على توفير الخدمات الإلكترونية بأعلي جودة والحصول عليها دون الحاجة للذهاب للمؤسسات أو الإدارات التعليمية.

وزارة التعليم السعودية

تهتم الوزارة بأطراف المنظومة التعليمية من معلمين ومعلمات وكذالك الإداريين، مع الطلاب بمختلف المراحل وأولياء الأمور، لذلك تسعي لضمان سلامة الجميع من عدوي فيروس كوفيد 19 من خلال تفعيل العديد من الخدمات الإلكترونية، فمع قُرب بداية العام الدراسي الجديد 1443 بدأ التفكير في الاستفادة من العديد من التخصصات التي يمكنها التدريس لتخصصات أخري، لهذا تم تفعيل رابط التسجيل في المسارات التطويرية، وقامت الوزارة بعمل حملة تثقيفية للتوعية بأخذ لقاح كورونا للطلاب مع وضع شرط عدم إمكانية الحضور للمدارس لمن لم يحصل على اللقاح في المواعيد المحددة مسبقاً.