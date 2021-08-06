لون صيفك .. فعالية ضمن أنشطة إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة

دوت الخليج – المدينة : أميره المغامسي

انطلقت بالأمس فعاليات ساحة حارتنا والتي تبدأ من ٢٦ – ٢٨ / ١٢ /١٤٤٢.

في حديقة الأمير محمد بن عبدالعزيز (أحد سابقًا) ، تنفيذ إدارة تعليم المدينة المنورة – قسم النشاط الطلابي – (بنين – بنات ) – النشاط الرياضي ، مقامة ضمن البرنامج الوزاري (نشاطي) لصيف ١٤٤٢ وبالشراكة مع أمانة المدينة والضمان الإجتماعي والتي تستهدف كافة أفراد المجتمع .

جهود مبذولة استمتع بها الزوار من أوبريتات ، وأنشطة بدنية وترفيهية من خلال مسابقات شعبية وهدايا قيمة ، وأركان صحية وعروض مسرحية ، قدم من خلالها المنشد حامد الصيادي اجمل الأناشيد .

أجواء ساحرة استحوذت اهتمام الجمهور من بينها أهازبج سابع المولود في المجتمع المديني والانطباع الجميل لأهل الحارة والقلوب الجميلة .وأناقة المعروضات للأسر المنتجة .. مع تطبيق كافة الاحترازات الصحية .

هناك الكثير بانتظاركم الليلة وغدًا من الساعة الثامنة حتى الحادية عشر ليلًا .