دوت الخليج – المدينة : أميره المغامسي
انطلقت بالأمس فعاليات ساحة حارتنا والتي تبدأ من ٢٦ – ٢٨ / ١٢ /١٤٤٢.
في حديقة الأمير محمد بن عبدالعزيز (أحد سابقًا) ، تنفيذ إدارة تعليم المدينة المنورة – قسم النشاط الطلابي – (بنين – بنات ) – النشاط الرياضي ، مقامة ضمن البرنامج الوزاري (نشاطي) لصيف ١٤٤٢ وبالشراكة مع أمانة المدينة والضمان الإجتماعي والتي تستهدف كافة أفراد المجتمع .
جهود مبذولة استمتع بها الزوار من أوبريتات ، وأنشطة بدنية وترفيهية من خلال مسابقات شعبية وهدايا قيمة ، وأركان صحية وعروض مسرحية ، قدم من خلالها المنشد حامد الصيادي اجمل الأناشيد .
أجواء ساحرة استحوذت اهتمام الجمهور من بينها أهازبج سابع المولود في المجتمع المديني والانطباع الجميل لأهل الحارة والقلوب الجميلة .وأناقة المعروضات للأسر المنتجة .. مع تطبيق كافة الاحترازات الصحية .
هناك الكثير بانتظاركم الليلة وغدًا من الساعة الثامنة حتى الحادية عشر ليلًا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لون صيفك .. فعالية ضمن أنشطة إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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