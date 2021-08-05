14 موهبة في مختلف اختصاصات قطاعَي الإعلام والترفيه تتصدّر ختام فعاليات منطقة أبها من “رحلة إبداعية حول المملكة”

بالشراكة بين “أكاديمية MBC” و”الهيئة العامة للترفيه”

دوت الخليج – الرياض : منال الغلث

أبها، المملكة العربية السعودية، 5 أغسطس 2021: في إطار التعاون المشترك والمتواصل بين “الهيئة العامة للترفيه” في المملكة العربية السعودية و”أكاديمية MBC”، اختُتمت فعاليات محطة منطقة أبها ضمن مبادرة “رحلة إبداعية حول المملكة” في فندق في فندق سروات بارك أبها. شهدت الفعاليات التي امتدت من 1 ولغاية 3 أغسطس إقبالاً واسعاً من المتقدمين والمتقدمات الذين بلغ عددهم 150 في مختلف الفعاليات بما في ذلك ورش العمل والندوات، فيما شارك 127 مشتركاً ومشتركة في تجارب الأداء ضمن مختلف اختصاصات قطاعَي الإعلام والترفيه، وبلغ عدد الفائزين منهم 14 موهبة.

تخلّل فعاليات اليوم الأول إطلاق عدد من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية التي اشترك فيها الضيوف والمحاضرين إلى جانب عدد من المتقدمين، فضلاً عن نخبة من المتخصصين في القطاع ممن أداروا وأشرفوا على تلك الندوات والورش. وخلال اختتام الفعاليات في اليوم الأخير، أُلقيتْ كلماتٍ ملهِمة من قِبل أكاديمية MBC ممثلةً بالدكتورة عُلا العلوان مديرة الشراكات والعلاقات الاستراتيجية، والهيئة العامة للترفيه ممثلةً بالاستاذ عبد العزيز الزامل عضو فريق تطوير المواهب في الهيئة. وفي موازاة ذلك شهدت الفعاليات حضور كوكبة من نجوم ونجمات ووجوه الإعلام والترفيه والسينما والتلفزيون والثقافة، بالإضافة إلى لجنة التحكيم التي ضمت نخبة من الأساتذة والمدربين وذوي الاختصاص، وأبرزهم: الفنانة ريم عبدالله، مقدم البرامج وصانع المحتوى محمد الموسى، الفنانة ريماس منصور، نائب مدير عام شركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي المحدودة عمر الديني، الإعلامية وخبيرة العلاقات العامة والتواصل إيمان نبيل، الممثل والكاتب خالد يسلم، المغني سلطان خليفة.

أسماء الفائزين والفائزات في محطة منطقة أبها:

الإلقاء للرجال: معن عالم

الإخراج فئة النساء: روان أبو سرهد

تمثيل فئة النساء: مها العثمان

تمثيل فئة الرجال: محمد شوقبي

تمثيل مسرحي فئة الرجال: وائل غبيش

تمثيل أطفال: وسام شريفي

تصوير فوتوغرافي: نواف العمري

الشعر فئة الرجال: عبدالله علي زياد

الشعر فئة الأطفال: راكان الغامدي

عرض خدع بصرية: سطام السبيعي

الرسم فئة النساء: عفاف عبدالله

غناء فئة الرجال: عيد المحمد

العزف على العود: محسن الحداد

تعليق صوتي فئة الرجال: محمد الأسمري