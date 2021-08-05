كن أنت….بقلم :علي ناجي دراغمه

يصادف ان تحادث طفلا بأمر ما…. وقد يرد عليك بما فيه إهانة لك. فتتخذ قرارا سريعا، مشفوعا بابتسامة رضى بأن تتجاوز وتتناسى ذلك اللفظ اللعين، أو التصرف المهين بحقك، وحجتك التي اقنعت بها نفسك بكل سهولة هي: أنه طفل.

إلتماس الأعذار لا يشمل فقط براءة الأطفال.. فالحمق عذر، والجهل عذر كذلك. وأضف لها الكثير

كعدم المعرفة، أو نقص في التربية، أو واحدة من أمراض النفوس التي لا تحصى على عجل.

باعدتنا مساحات اللا تفاهم لكي لانتقارب، أو نلتقي على رأي نغلبه. فقط لأنه رأي صواب لتتعاظم فينا أسباب النفور من الآخر وقلما نجد شيئا حقيقيا يستحق ذلك

انظر الشاشات والطرقات والصالونات وصفحات التصادم الاجتماعي التي باتت كخنجر مسموم ومذموم لا تعرف له هوية ولا اليد التي تمسك به

فتزرعه بكل رأي. فيه من الثبات على الحق واتساع الأفق مايخلق له ألف ألف عدو ليزحزحه عن جادة الصواب ومربع الحكمة وهي(ضالة المؤمن) التي يدافع عنها ليعلو الصراخ وتتناسل فينا وبيننا نقاشات عقيمة لا طائل منها،سوى زرع الفرقة والفتنة بين مكونات الهم الواحد .

القليلون ياسيدي من بحثوا أو يبحثون عن سداد الرأي ليتبنوه والكثيرون هم الباحثون عن واد صخري (كعقولهم) يمارسون فيه صراخا بريئا من أي قيمة ولا يعشقون إلا الاستماع لصداه

أما النادرون… فهم أولئك الذين يهمهم :أنت وهم الذين يشبهونك عندما صادفت ذلك الطفل فاقتربوا متك لطفا ولينا وبشاشة حرف،،وحسن استماع٠

مارسوا عليك احتراما تشعره مع كل وصال لتفتح لهم عقلك ليسكنوا صميمه عن طيب خاطر

أخيرا.. لا يزعجنك عدم فهم جل من تناقشهم لما تقول أو فضاضة ردهم أو حتى مناصبتهم لك العداء فلهم أسبابهم ولك إتزانك.

وكلنا يحارب لأجل مايريد لتسأل في النهايةمن المنتصر فكرة ووصولا فهنا… سر النجاح ومكمنه

المجتمعات المتحضرة لم تصحو يوما لتجد نفسها كذلك، فالتقدم المعرفي والسمو الأخلاقي والانضباط السلوكي ليست طفرة…. بل تراكمات وجهد بذله العقلاء، ليحتووا بحكمتهم نقص الجهلاء.