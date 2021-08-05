دورة في الإسعافات الأولية لمنسوبي جائزة المدينة المنورة

دوت الخليج – المدينة : محمد قاسم

أقامت مؤسسة جائزة المدينة المنورة بمقرّها صباح اليوم الثلاثاء 3/8/2021 دورة في الإسعافات الأولية لمنسوبيها قدّمها المسعف سعد حامد الحجيلي المدرب بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة واستمرت لمدة ست ساعات متواصلة .

وذلك بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة الجائزة المهندس جمال طه ومنسوبي ومنسوبات الجائزة.

وهدفت الدورة إلى تعليم وتثقيف منسوبي مؤسسة الجائزة بأهمية الإسعافات الأولية وتدريبهم على مبادئها وإمدادهم بالمهارات الكافية للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة وتقديم المساعدة لها, وذلك عن طريق الشرح النظري الذي تضمن معلومات أساسية، إضافة إلى الجزء العملي والذي تم من خلاله تطبيق مهارات الإسعافات الأولية أمام المتدربين وتدريبهم على القيام بها.

وتأتي الدورة في إطار حرص المؤسسة على الارتقاء بمنسوبيها في الجوانب كافة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للموظف سواء في مقرات العمل أو في حياتهم اليومية.